Phan Mạnh Quỳnh hiếm hoi kể về thời mới khởi nghiệp, mơ về một nơi ổn định để trở về

Phan Mạnh Quỳnh ra mắt MV 'Muôn vị nhân sinh', mang thông điệp về mái nhà và sự tìm về của con người, với sự góp mặt của bà xã Khánh Vy.

Muôn vị nhân sinh tiếp tục mang màu sắc âm nhạc quen thuộc của Phan Mạnh Quỳnh, nhẹ nhàng, sâu lắng như một lời thủ thỉ từ sâu trong lòng mỗi người. Ca khúc vừa mộc mạc, vừa có chiều sâu, cho thấy sự tinh tế trong cách xây dựng giai điệu, vốn là đặc trưng của anh.

Trong Muôn vị nhân sinh, Khánh Vy mang bụng bầu giả, vào vai chính mình, người vợ cùng Phan Mạnh Quỳnh sát cánh, chăm chút cho tổ ấm nhỏ. Hình ảnh giản dị nhưng ấm áp này trở thành một trong những điểm nhấn cảm xúc của MV. Cả hai vợ chồng nghệ sĩ khắc họa rõ nét khát khao xây dựng gia đình và gìn giữ những giá trị bình yên giữa nhịp sống vội vã.

Đây không phải lần đầu Khánh Vy xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc của chồng. Cách đây không lâu, cô từng chia sẻ về lần ngâm mình dưới nước, phơi nắng nhiều giờ giữa đồi cát Phan Thiết để thực hiện các cảnh quay cho một MV khác của Phan Mạnh Quỳnh.

Sự gắn bó của cặp đôi khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Khánh Vy luôn đồng hành bên chồng từ những ngày còn khó khăn, hỗ trợ và ủng hộ anh phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Phan Mạnh Quỳnh tiết lộ, cảm hứng cho bài hát đến từ chính những trải nghiệm của anh: “Giai đoạn khởi nghiệp, chưa có phòng thu âm đủ tốt, tôi thường làm việc nhiều vào ban đêm vì ban ngày rất ồn ào. Đêm về, tôi chỉ muốn ở trong phòng thu, lặng lẽ viết nhạc và suy nghĩ mọi thứ. Những lúc đó, cảm giác về một nơi yên tĩnh để mình thuộc về, dù là tạm bợ, trở nên rất rõ ràng".

"Tôi cũng quan sát những người xung quanh mình, những người đã có một mái nhà, một nơi ổn định để trở về mỗi ngày. Lúc đó, tôi rất ngưỡng mộ, và cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ làm được điều đó”, anh nói thêm.

MV không đi theo lối kể chuyện tuyến tính quen thuộc, với một nhân vật trung tâm, hay một mạch truyện rõ ràng từ đầu đến cuối. Thay vào đó, Muôn vị nhân sinh mở ra một bức tranh đời sống đô thị Sài Gòn được ghép lại từ nhiều lát cắt khác nhau, nơi mỗi nhân vật đại diện cho một nhịp sống, một trạng thái cảm xúc riêng giữa thành phố đông đúc.