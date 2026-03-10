Quán quân 'Học viện Cải lương' Biện Thuy biết ơn khi cùng NSND Bạch Tuyết lan tỏa văn hóa áo dài Việt

SVO - Là một trong những gương mặt trẻ được tin tưởng trao trọng trách đại sứ của Lễ hội Áo dài TP. HCM, Biện Thuy bày tỏ sự tự hào và biết ơn.

Biện Thuy (sinh năm 2002) tên đầy đủ là Biện Thị Kim Thuy. Nữ nghệ sĩ tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Văn hiến. Giọng ca này có ông nội và chú là thầy đờn nên từ nhỏ đã tiếp xúc và nuôi dưỡng tình yêu dành cho cải lương.

Biện Thuy sở hữu giọng hát truyền cảm và nhan sắc xinh đẹp. Cô được đánh giá là giọng ca cải lương triển vọng của thế hệ Z. Năm 2018, Biện Thuy vào top 7 Chuông Vàng vọng cổ. Sau 3 năm rèn luyện, Biện Thuy ghi danh tranh tài ở Bông lúa Vàng và đoạt Quán quân.

Đến năm 2024, Biện Thuy tiếp tục tham gia và đoạt danh hiệu Quán quân tại chương trình Học viện Cải lương. Biện Thuy cho biết, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình đã nỗ lực bền bỉ với nghệ thuật truyền thống.

Sau khi trở thành Quán quân Học viện Cải lương, Biện Thuy lại có nhiều cơ hội đồng hành cùng người thầy đáng kính của mình là NSND Bạch Tuyết. Trong các các chương trình nghệ thuật hay những sự kiện văn hóa của thành phố, cô luôn ưu tiên chọn chiếc áo dài để tự hào là người nghệ sĩ trẻ của nghệ thuật truyền thống.

“Có lẽ, sự nhất quán đó cùng với tinh thần luôn muốn lan tỏa giá trị văn hóa Việt đến thế hệ trẻ đã khiến Ban tổ chức Lễ hội Áo dài TP. HCM tin tưởng và trao cho vai trò đại sứ, năm 2026”, nữ nghệ sĩ nhận định.

Trong vai trò một nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật truyền thống của dân tộc, Biện Thuy nhận định rằng, bản thân mang trách nhiệm lớn trong việc lan toả tình yêu tà áo dài đến với mọi người, nhất là các bạn trẻ: "Với tôi, áo dài và cải lương có một điểm chung rất đẹp, là đều mang đậm hồn cốt văn hóa Việt Nam. Trong các chương trình biểu diễn hay những sự kiện văn hóa, tôi luôn ưu tiên lựa chọn áo dài như một hình ảnh quen thuộc của mình. Đó không chỉ là trang phục biểu diễn mà còn là cách để thể hiện niềm tự hào về truyền thống".

Biện Thuy chia sẻ thêm: "Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn, thông qua các hoạt động nghệ thuật, mạng xã hội, hay những lần giao lưu với khán giả trẻ, có thể chia sẻ hình ảnh áo dài theo một cách gần gũi hơn. Nếu mọi người có theo dõi, sẽ thấy sự đa dạng qua những chiếc áo dài mà tôi khoác lên người, từ truyền thống, cách tân, hiện đại, đến phá cách... Đó là những hình ảnh mới mẻ mà tôi luôn cập nhật và lựa chọn phù hợp cho những sự kiện mình tham gia".

Quán quân Học viện Cải lương hy vọng, những điều như thế có thể góp một phần nhỏ để lan toả tình yêu áo dài, khơi gợi niềm tự hào văn hoá dân tộc. Học trò NSND Bạch Tuyết mong rằng, tà áo dài không chỉ đẹp trong lễ hội, mà còn hiện diện nhiều hơn trong đời sống thường ngày, đặc biệt là thế hệ trẻ.