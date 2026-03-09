MC Ốc Thanh Vân nghẹn lòng khi chứng kiến điều xúc động này, cùng các nghệ sĩ trao gần 300 triệu đồng hỗ trợ

SVO - Trong 'Mái ấm gia đình Việt', MC Ốc Thanh Vân cùng nhà sáng tạo nội dung Hậu Hoàng và ca sĩ Cường Seven tham gia những thử thách của chương trình để mang về phần thưởng dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hỗ trợ trong tập này lên đến gần 300 triệu đồng.

Chứng kiến hoàn cảnh gia đình của nhân vật Phạm Hải Yến (sinh năm 2012) tại Bắc Ninh, MC Ốc Thanh Vân nghẹn lòng chia sẻ: “Tôi cũng là một người mẹ và có ba đứa con nên hiểu rằng việc nuôi dạy ba con là điều khiến mỗi người mẹ luôn phải suy nghĩ, trăn trở mỗi ngày. Hôm nay, con tôi cũng theo đến buổi ghi hình, ngồi dưới hàng ghế khán giả để dõi theo mẹ làm MC của Mái ấm gia đình Việt”.

Hậu Hoàng không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cha Hải Yến, đặc biệt xót xa khi biết người trụ cột của gia đình ngày nào nay không còn khả năng hồi phục. Hình ảnh người cha nằm bệnh, bà nội già yếu cùng người mẹ tần tảo một mình nuôi ba con nhỏ khiến nữ khách mời nghẹn ngào.

Trong khi đó, Cường Seven cũng bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của gia đình Hải Yến. Nam ca sĩ mong mọi người cùng chung tay hỗ trợ để gia đình em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Anh hy vọng sẽ có kỳ tích đến với sức khỏe của cha em, đồng thời gửi lời động viên các em nhỏ cố gắng học tập, giữ tinh thần lạc quan để cha mẹ yên tâm.

Trải qua các phần thi, gia đình em Nguyễn Bá Phát về thứ ba, nhận 19 triệu đồng; gia đình em Phạm Hải Yến về nhì với 23 triệu đồng; còn gia đình em Lê Hà Huyền Trang giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 55 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 97 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các mạnh thường quân và đông đảo khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến gần 300 triệu đồng.