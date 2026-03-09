Sau loạt clip 'gây sốt' mạng xã hội, mối quan hệ giữa con gái nghệ sĩ cải lương Châu Thanh và Võ Minh Lâm gây tò mò

SVO - Thời gian qua, nhiều đoạn video ghi lại khoảnh khắc tương tác giữa ca sĩ Châu Ngọc Tiên và NSƯT Võ Minh Lâm nhận nhiều sự quan tâm. Các clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút đông đảo lượt xem, bình luận.

Châu Ngọc Tiên là một nữ ca sĩ trẻ đẹp đầy tài năng. Cô là con gái ruột của nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu. Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Châu Ngọc Tiên sớm làm quen với sân khấu và âm nhạc. Tuy nhiên, thay vì nối nghiệp cải lương của cha, nữ ca sĩ lựa chọn theo đuổi dòng nhạc trẻ và xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động.

Còn NSƯT Võ Minh Lâm là một trong những gương mặt sáng giá của sân khấu cải lương. Anh tham gia nhà hát cải lương Trần Hữu Trang từ năm 2006 và từng đoạt nhiều giải thưởng lớn.

NSƯT Võ Minh Lâm là Quán quân đầu tiên của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ khi mới 17 tuổi. Danh hiệu này đánh dấu bước khởi đầu đáng chú ý trong sự nghiệp. Anh cũng là kép đẹp thành danh từ cuộc thi và quay trở lại làm huấn luyện viên, giám khảo cho các mùa giải sau này.

Không chỉ hát vọng cổ, Võ Minh Lâm còn là kép chính trong nhiều vở cải lương, đoạt nhiều giải thưởng và được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên tham gia nhiều chương trình nghệ thuật truyền hình, góp phần đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

Sự kết hợp giữa một ca sĩ trẻ và một nghệ sĩ cải lương cũng tạo nên màu sắc mới lạ, giúp Châu Ngọc Tiên và Võ Minh Lâm nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả. Cả hai từng góp mặt trong các sản phẩm như Hào hoa (remix), Rời (remix) hay gần nhất là MV Mùa Xuân cưới em.

Bên dưới các sản phẩm và clip trên mạng xã hội, màn tung hứng của hai nghệ sĩ được nhiều khán giả nhận xét rất ăn ý, tạo cảm giác gần gũi. Ngoài ra, một số hình ảnh đời thường của hai nghệ sĩ gần đây cũng được chú ý.

Trong đó, có những khoảnh khắc cho thấy NSƯT Võ Minh Lâm xuất hiện trong một bữa ăn thân mật cùng gia đình Châu Ngọc Tiên. Trước những hình ảnh và video chia sẻ này, netizen càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có chia sẻ cụ thể. Sự quan tâm của khán giả dành cho Châu Ngọc Tiên và Võ Minh Lâm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người cũng mong đợi trong thời gian tới, cả hai sẽ tiếp tục đồng hành trong các sản phẩm nghệ thuật mới.