Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

KiiiKiii dẫn đầu thế hệ nhóm nhạc tân binh hiện nay

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - KiiiKiii đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này của các nhóm nhạc thần tượng tân binh thông qua các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng.

KiiiKiii đứng đầu danh sách tháng này, đánh dấu mức tăng 76,42% so với tháng Hai. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm bao gồm “404 (Kỷ nguyên mới)”, “Delulu” và “Underdogs”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm “kỷ lục”, “hot” và “rise”. Phân tích tích cực - tiêu cực của KiiiKiii cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,12%.

284000-253729-466.jpg
Song song với các hoạt động quảng bá của KiiiKiii cho album "Delulu", ca khúc chủ đề "404 (New Era)" hiện vẫn duy trì phong độ ổn định. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng "Melon TOP 100" chỉ sau 16 ngày phát hành, và sau đó đứng đầu bảng xếp hạng "Melon Weekly Chart" trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 15/2. Sau đó, bài hát giữ vị trí số một trong hai tuần liên tiếp, khẳng định sự nổi tiếng bền vững của nó trên bảng xếp hạng Melon. "404 (New Era)" đứng đầu cả bảng xếp hạng Circle Chart Digital và Streaming trong ba tuần liên tiếp, đặt nền móng cho thành công lâu dài. Việc đĩa đơn đồng thời đứng đầu cả hai bảng xếp hạng kỹ thuật số và streaming trong cùng một khoảng thời gian đã chứng minh một cách rõ ràng vị thế hiện tại trong sự nghiệp của KiiiKiii. "404 (New Era)" cũng tạo được dấu ấn ở nước ngoài. KiiiKiii tiếp tục xu hướng đi lên của mình, xếp hạng trên bảng xếp hạng "Billboard Global Excl. U.S." của Billboard trong ba tuần liên tiếp. Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng mới nhất ngày 7/3, "404 (New Era)" lần đầu tiên lọt vào "Billboard Global 200" kể từ khi ra mắt, mở rộng tầm ảnh hưởng của nhóm ra thị trường âm nhạc quốc tế.
nhom-2-3.jpg
Trong khi đó, TWS đứng thứ hai, Hearts2Hearts vươn lên vị trí thứ ba với chỉ số uy tín thương hiệu tăng 0,79% so với tháng trước. Buổi hòa nhạc thực tế ảo đầu tiên của TWS, 'TWS VR Concert: RUSH ROAD' được trình chiếu liên tiếp tại 7 thành phố lớn ở châu Á gồm Hồng Kông (Trung Quốc), Cao Hùng, Đài Bắc, Singapore, Mexico, Bangkok và Seoul từ ngày 4/3-13/3. Nhóm nhạc Hearts To Hearts hiện đang kỷ niệm một năm ngày ra mắt, đã khẳng định vị thế của mình với ca khúc mới "Rude!" ra mắt vào ngày 20 tháng trước.
news-pv120260309a776fad75d814d3cbeee2581676183d5-p1.jpg
Nhóm nhạc nam vừa đạt được cột mốc người theo dõi nhanh nhất trên Instagram (10 triệu người theo dõi), CORTIS giữ vững vị trí thứ tư
alpha.jpg
ALHPA DRIVE ONE đứng vị trí thứ năm.
Tuệ Nghi
#Thành công nhóm nhạc tân binh #Xu hướng âm nhạc KiiiKiii #Thành tích trên bảng xếp hạng #Ảnh hưởng quốc tế của nhóm #Hoạt động quảng bá và phát hành đĩa đơn #Thị trường âm nhạc số và streaming #Sự kiện hòa nhạc ảo và tầm ảnh hưởng #Phản hồi cộng đồng và truyền thông #Các nhóm nhạc nổi bật và chiến lược phát triển #Xu hướng và phân tích thị trường âm nhạc

Xem thêm

Cùng chuyên mục