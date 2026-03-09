KiiiKiii dẫn đầu thế hệ nhóm nhạc tân binh hiện nay

SVO - KiiiKiii đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu tháng này của các nhóm nhạc thần tượng tân binh thông qua các chỉ số về sự tham gia của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và nhận thức cộng đồng.
KiiiKiii đứng đầu danh sách tháng này, đánh dấu mức tăng 76,42% so với tháng Hai. Các cụm từ được xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm bao gồm “404 (Kỷ nguyên mới)”, “Delulu” và “Underdogs”, trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất bao gồm “kỷ lục”, “hot” và “rise”. Phân tích tích cực - tiêu cực của KiiiKiii cũng cho thấy tỷ lệ phản hồi tích cực là 92,12%.