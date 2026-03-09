Park Bo Gum hứa hẹn một sự chuyển mình đột phá với 'The Sword: Rebirth of the Red Wolf'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - 'The Sword: Rebirth of the Red Wolf' được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Han Min đã chính thức bước vào giai đoạn quay phim. Trong đó, vai diễn của Park Bo Gum đang thu hút sự chú ý lớn.

Lấy bối cảnh năm 668, ngay sau sự sụp đổ của Goguryeo, The Sword: Rebirth of the Red Wolf dự kiến ra mắt vào năm 2027, kể về câu chuyện diễn ra tại pháo đài Yodong, một cứ điểm cũ của Goguryeo nay chìm trong hỗn loạn. Trong một đấu trường hình tròn khổng lồ, một giải đấu kiếm thuật tàn bạo được tổ chức, thu hút các chiến binh từ mười sáu bộ lạc phía bắc, mỗi người mang đến những môn võ thuật và chiến thuật chiến đấu riêng của mình vào những trận chiến sinh tử để sinh tồn.

Park Bo Gum sẽ thực hiện màn lột xác diễn xuất đột phá, cũng như thể hiện một khía cạnh mới của bản thân với ánh mắt kiên định và kỹ năng đấu kiếm ấn tượng, ngay cả trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm khi vào vai đấu sĩ Chil Seong, một chiến binh bị mất trí nhớ và sống như một võ sĩ giác đấu bị bắt làm nô lệ. Bị buộc phải chiến đấu chỉ để sống sót, anh dần dần bộc lộ kỹ năng và sức chịu đựng phi thường, được mệnh danh là "Sói Đỏ" khi bắt đầu thức tỉnh với một mục đích cao cả hơn. Sự trỗi dậy của anh đưa anh vào thế đối đầu trực tiếp với đối thủ đáng gờm Kye Pil Ha Ryeok (Joo Won), một chiến binh lạnh lùng và tàn nhẫn đại diện cho bộ lạc Göktürks, người có khả năng sử dụng song kiếm điêu luyện.
Jung Jae Young vào vai Heuk Su Gang, thủ lĩnh của một lực lượng phục hồi Goguryeo bí mật, đang âm thầm tiến tới việc hồi sinh vương quốc đã sụp đổ. Ông ta nhận Chil Seong làm đệ tử, hướng dẫn cậu trở thành một chiến binh thực thụ. Bên cạnh họ là Maya (Lee Sun Bin), một thành viên bí ẩn của nhóm phục hưng, và In Jeong (BIBI), con gái của Heuk Su Gang, người mang đến nguồn năng lượng mới cho cuộc chiến.
Trong năm nay khán giả sẽ được gặp lại Park Bo Gum trên màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh "Canvas of Blood". Dành cả đời mình cho nghệ thuật, Hoàng tử Anpyeong (Park Bo Gum) giao phó việc cai quản vương quốc cho hai người anh trai, Vua Munjong và Hoàng tử Suyang (Kim Nam Gil). Nhưng sau khi mơ thấy một vùng đất lý tưởng trong vườn đào và đặt vẽ bức tranh về nó, Anpyeong bắt đầu can thiệp vào chính trị, với mong muốn biến giấc mơ của mình thành hiện thực cho đất nước. Khi Suyang bước vào để hiện thực hóa giấc mơ riêng của mình cho Joseon, số phận của vương quốc và cả tính mạng của họ đều bị đe dọa, thử thách tình anh em đến bờ vực tan vỡ.
Tuệ Nghi
