Các 'nàng Hậu' đình đám 'thả dáng' thướt tha, lan tỏa nét đẹp Việt tại Lễ hội Áo dài TP. HCM, năm 2026

SVO - Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP. HCM lần thứ 12, năm 2026, nhà thiết kế Việt Hùng giới thiệu bộ sưu tập áo dài mới mang tên 'Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi', với màn trình diễn của các 'nàng Hậu' đình đám.

Lễ hội Áo dài TP. HCM lần thứ 12, năm 2026 mang chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng". Lễ hội do Sở Du lịch TP. HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức. Trong lễ hội năm nay, nhà thiết kế Việt Hùng cùng các 'mỹ nhân' Việt mang đến bộ sưu tập áo dài mới Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi.

Anh cho biết, ý tưởng của bộ sưu tập được khơi nguồn từ câu chuyện của thời gian, của tình yêu và của một vùng đất đã gắn bó với cuộc sống của nhiều người. “Có những ký ức không chỉ được nhớ bằng kỷ niệm mà còn được dệt lại bằng những sợi lụa mềm mại của văn hóa. Mỗi chiếc áo dài trong bộ sưu tập giống như một bức tranh nghệ thuật được vẽ thủ công”, Việt Hùng chia sẻ thêm.

Tham gia trình diễn bộ sưu tập Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi có các 'nàng Hậu" như: Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Võ Lê Quế Anh, Hồng Đăng, Lydie Vũ, Phạm Thị Ánh Vương, Anna Patricia Blanco Flores, Thoa Thương, Huỳnh Đào Diễm Trinh và MC Quỳnh Hoa, NSND Trịnh Kim Chi…

Nhắc đến Việt Hùng, nhiều người yêu thời trang nhớ đến một nhà thiết kế bền bỉ với hành trình tôn vinh áo dài. Nhiều bộ sưu tập áo dài của anh lấy cảm hứng từ văn hóa, đời sống và lịch sử dân tộc.

Anh thường kết hợp giữa phom dáng truyền thống với cách xử lý chất liệu và họa tiết hiện đại, tạo nên những tà áo dài vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Anh cũng thường xuyên giới thiệu bộ sưu tập mới trong các chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa và sự kiện cộng đồng, góp phần quảng bá vẻ đẹp của áo dài đến công chúng.

Với Việt Hùng, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa. Thông qua từng bộ sưu tập, anh mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi không chỉ là một bộ sưu tập thời trang, mà còn là lời tri ân dành cho ký ức và quê hương. Những tà áo dài được dệt từ gấm lụa không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng, mà còn gợi lên niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.