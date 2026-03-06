Tân binh màn ảnh được Quang Tuấn và Khả Như 'chọn mặt gửi vàng' thực hiện cảnh quay 'sốc' và 'nặng đô'

SVO - 'Quỷ nhập tràng 2' hé lộ phân đoạn ăn lươn sống của tân binh màn ảnh Ngọc Hương. Đây là một trong những cảnh quay nặng tâm lý và gây tò mò bậc nhất của bộ phim.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Quỷ nhập tràng 2 là sự xuất hiện của gương mặt trẻ Ngọc Hương, đảm nhận vai Mỹ Ngọc – em gái của Minh Như. Trong phần phim tiền truyện lần này, nhân vật Mỹ Ngọc chính là người bị thế lực tà ác chiếm giữ, trở thành mắt xích quan trọng dẫn đến bi kịch của gia đình.

Đáng chú ý, Ngọc Hương được chính Khả Như và Quang Tuấn đề cử với nhà sản xuất sau quá trình casting. Với tạo hình ma mị và khả năng nhập vai mạnh mẽ, cô được xem như “ma nữ tân binh” kế nhiệm hình tượng kinh dị từng gây ám ảnh của Khả Như trong phần đầu.

Sự xuất hiện của Ngọc Hương cũng đánh dấu bước chuyển giao thú vị trong thương hiệu kinh dị Việt ăn khách nhất hiện nay, khi lớp diễn viên mới bắt đầu bước vào câu chuyện, tạo nên những tuyến nhân vật đầy bất ngờ.

Trong đoạn phim hậu trường mới công bố, Ngọc Hương khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ nỗi ám ảnh với phân đoạn ăn lươn sống, một trong những cảnh quay "nặng đô" nhất của bộ phim.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi nghĩ nhiều về cảnh đó và rất sợ. Tôi không biết sẽ làm như thế nào vì phải ăn thịt sống. Mỗi ngày nghĩ đến cảnh quay đó là tôi lại run". Trên phim trường, Ngọc Hương phải đằm mình dưới mưa, gương mặt bê bết máu và thực hiện cảnh ăn lươn sống, một thử thách lớn đối với nữ diễn viên trẻ.

Áp lực của cảnh quay này càng lớn hơn, khi phần 1 của Quỷ nhập tràng từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với cảnh ăn đồ sống của Khả Như. Phân đoạn này khi ra mắt đã gây ám ảnh cho khán giả, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất của bộ phim.

Chính vì vậy, khi phải thực hiện cảnh ăn lươn trong phần 2, Ngọc Hương cho biết, cô vừa thấy áp lực, vừa lấy đó làm động lực để vượt qua nỗi sợ. Trong suốt quá trình quay, Khả Như cũng trực tiếp ở bên hướng dẫn đàn em, tập dợt và trấn an tinh thần cho Ngọc Hương trước khi bấm máy.

Diễn viên trẻ Ngọc Hương nhớ lại: “Tôi cầm con vật mà mình sợ trên tay, run bần bật. Nhưng mọi người xung quanh đều động viên. Khi thấy cả ê kíp cũng cực khổ quay dưới mưa như vậy, tôi tự nhủ mình phải làm được". Phân đoạn này của Ngọc Hương được dự đoán sẽ trở thành một trong những cảnh gây ám ảnh mạnh nhất của phần phim mới.