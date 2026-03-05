Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

LE SSERAFIM sẽ trở lại vào tháng Tư

SVO - LE SSERAFIM đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình với việc phát hành bài hát mới vào cuối tháng Tư.

Đây sẽ là sản phẩm âm nhạc mới đầu tiên của họ sau khoảng 6 tháng, kể từ album single đầu tiên SPAGHETTI, được phát hành vào tháng Mười năm ngoái. Bài hát đã đạt vị trí thứ 50 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Nó đã tăng 26 bậc so với bài hát chủ đề trong mini-album thứ tư của họ, CRAZY đạt vị trí thứ 76. Đây là lần thứ ba nhóm xuất hiện trên bảng xếp hạng Hot 100. Đây là thành tích tốt nhất của họ cho đến nay. SPAGHETTI đánh dấu sự trở lại với một âm thanh hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm trước đây. Thay vì những bản phối tiết chế nhấn mạnh khoảng không, họ chủ động sử dụng những nhịp điệu mạnh mẽ hơn và âm thanh kích thích. Hơn nữa, giai điệu giọng hát, thay vì cảm giác trầm lắng, êm dịu thường thấy, lại nhấn mạnh nhịp điệu thông qua những đoạn rap đa dạng và những biến tấu về cách thể hiện. Nhìn chung, họ đã từ bỏ phong cách tối giản và tinh tế trước đây, lựa chọn một âm thanh trực quan và tràn đầy năng lượng hơn.

Kể từ khi ra mắt, Le Serafim đã tập trung câu chuyện của họ xoay quanh thông điệp "một thực thể đứng vững ngay cả khi bị lay chuyển". Thay vì những động lực sôi nổi thường được các nhóm trước đây sử dụng, với việc tận dụng các loại synth mạnh mẽ, họ tạo sự khác biệt bằng cách tập trung vào nhịp điệu ngắn gọn, mạnh mẽ và những đường bass được tiết chế.

LE SSERAFIM cũng đứng thứ hai bảng xếp hạng "Idol Chart Acha Ranking" tuần thứ tư của tháng 2/2025, vượt cả đàn chị BLACKPINK ở vị trí thứ ba.
