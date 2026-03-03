IVE đạt cột mốc mới lịch sử trong sự nghiệp

SVO - Sau màn trở lại gần đây với album ‘REVIVE+’, nhóm nhạc nữ IVE đã chính thức vượt qua con số 10 triệu album bán ra trong toàn bộ sự nghiệp, chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, kể từ khi ra mắt vào năm 2021.

Ra mắt vào tháng 12/2021, với album đơn Eleven, IVE nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ âm nhạc cuốn hút của họ. Trong suốt 5 năm hoạt động trong ngành công nghiệp âm nhạc, nhóm liên tục cho ra mắt những bản hit đình đám như: ELEVEN, LOVE DIVE, After LIKE, KITSCH, I AM, Either Way, Off The Record, Baddie, All Night, HEYA, REBEL HEART, XOXZ, và hai ca khúc mới nhất: BANG BANG và BLACKHOLE.

Nhóm đã phát hành tổng cộng chín album, bao gồm album đơn, mini-album và album đầy đủ. Hành trình ấn tượng này bắt đầu với Eleven, bán được khoảng 300.000 bản trên bảng xếp hạng Hanteo, tiếp theo là thành công vang dội của LOVE DIVE với 611.000 bản. Đà thành công của họ tiếp tục tăng mạnh với After LIKE và I’ve IVE, cả hai đều đạt 1,44 triệu bản bán ra, trong khi I’VE MINE lập kỷ lục cá nhân với 1,86 triệu bản.

IVE SWITCH đạt 1,45 triệu bản bán ra, tiếp theo là IVE EMPATHY với 1,25 triệu bản và IVE SECRET với 1,01 triệu bản. Với sản phẩm mới nhất, REVIVE+, đóng góp thêm 667.000 bản trong tuần đầu tiên phát hành, nhóm đã chính thức đạt tổng cộng 10 triệu bản bán ra trên bảng xếp hạng Hanteo.