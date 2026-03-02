Một bộ phim âm nhạc 'gây bão' mạng xã hội, trở thành hiện tượng mới của phòng vé Việt mùa Xuân 2026

SVO - 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' đang tạo nên một 'cơn sốt' trên mạng xã hội lẫn phòng vé, sau mùa phim Tết 2026 đầy căng thẳng.

Cảm ơn người đã thức cùng tôi nhanh chóng tạo nên cú bứt phá ấn tượng, khi lội ngược dòng lên top 2, chỉ sau 3 ngày công chiếu, đạt 12 tỷ đồng doanh thu, với tỷ lệ lấp đầy gần 50%. Phim đồng thời ghi nhận kỷ lục phim âm nhạc có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm ngày 2/3, bộ phim tiếp tục ghi nhận 1.200 suất chiếu, lớn hơn gấp 3 lần so với số suất chiếu ngày đầu tiên. Bằng thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Chung Chí Công cho thấy sức hút bền bỉ và tiềm năng trụ rạp dài hơi trong mùa phim Tết năm nay.

Song song với tín hiệu khả quan tại phòng vé, Cảm ơn người đã thức cùng tôi còn “gây bão” mạng xã hội, khi vươn lên top 1 lượt tương tác chủ đề phim ảnh trong ngày 1/3, với gần 500.000 lượt, theo thống kê từ Social trend. Phát huy lợi thế âm nhạc, các ca khúc và trích đoạn âm thanh của phim cũng nhanh chóng bùng nổ trên nhiều nền tảng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ độ nhận diện và sức nóng của tác phẩm đến đông đảo khán giả.

Trong tuần khởi chiếu đầu tiên, đoàn phim đã tích cực thực hiện chuỗi cinetour, trực tiếp gặp gỡ và giao lưu cùng khán giả tại nhiều cụm rạp ở TP. HCM. Tuy nhiên, đạo diễn Chung Chí Công không thể đồng hành cùng hoạt động quảng bá vì lý do sức khỏe. Tại các buổi giao lưu, ê kíp đã linh hoạt kết nối call video trực tiếp để anh gửi lời chào và chia sẻ đến khán giả, tạo nên những khoảnh khắc gần gũi và đầy cảm xúc.

Đạo diễn Chung Chí Công xúc động bày tỏ, anh thực hiện bộ phim này như một lời cổ vũ dành cho những người mẹ, hãy tiếp tục ước mơ khi đã có con và cho cả những người đã trưởng thành đang gánh trên vai trách nhiệm.

Theo anh, dù cuộc sống có cuốn chúng ta vào vòng xoáy trách nhiệm, cũng đừng quên ước mơ của mình. “Hãy nói ước mơ đó ra với bạn bè, với những người tin tưởng mình. Một mình chúng ta sẽ rất khó làm được mà sẽ cần những người xung quanh đến giúp mình”, anh nhấn mạnh.

Trước "sức nóng" hiện tại của Cảm ơn người đã thức cùng tôi, ê kíp đã nhanh chóng tung ra một trong những phân đoạn đắt giá nhất phim: Cảnh “chàng cáo” Nguyễn Hùng đàn hát tỏ tình nữ chính. Phân đoạn này lập tức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thông qua giai điệu nhạc phim Ở trong khu rừng.

Với câu chuyện chữa lành về hành trình theo đuổi ước mơ, cùng phần âm nhạc giàu cảm xúc, Cảm ơn người đã thức cùng tôi không chỉ chinh phục khán giả để tạo nên hiệu ứng truyền miệng tốt, mà còn được xem như một bước tiến mới cho dòng phim âm nhạc Việt Nam.