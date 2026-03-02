Phát hiện mỏ quặng vàng lớn nhất thế giới gây 'chấn động' cõi mạng

SVO - Mỏ quặng vàng 'siêu khổng lồ' này nằm dưới một mỏ vàng hiện có ở Trung Quốc, có thể là mỏ quặng vàng lớn nhất thế giới. Các quan chức ước tính trữ lượng của mỏ có thể lên tới 1.100 tấn, trải sâu tới 9.800 feet (khoảng 3.262 mét) dưới lòng đất. Mỏ này cũng cho thấy tiềm năng trở thành nơi sản xuất vàng chất lượng cao.

Một nhóm các nhà địa chất đã phát hiện hơn 40 mạch vàng với khoảng 330 tấn quặng vàng ở độ sâu 6.600 feet dưới mỏ vàng Wangu (vạn cổ) thuộc huyện Bình Giang, Tô Châu, Trung Quốc. Nhưng mô hình 3D đã vượt xa con số đó, cho thấy có thể có tới 1.100 tấn ở độ sâu tới 9.800 feet.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa cho phát hiện vốn đã rất lớn (theo nghĩa đen) là báo cáo cho biết, mỏ này chứa 138 gram vàng trên mỗi tấn quặng, một tỷ lệ quý giá hiếm thấy trong khai thác vàng. “Nhiều mẫu lõi đá khoan cho thấy có vàng lộ thiên,” ông Chen Rulin, một chuyên gia thăm dò quặng tại Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cho biết.

Nếu con số 1.100 tấn được xác nhận, thì phát hiện mới này sẽ trở thành mỏ vàng lớn nhất thế giới, thậm chí vượt qua mỏ vàng South Deep ở Nam Phi, với 1.025 tấn vàng, theo Mining Technology. Các mỏ ở Indonesia, Nga, New Guinea và Chile nằm trong top 5 mỏ vàng lớn nhất thế giới. Các mỏ vàng Carlin Trend và Cortez, cả hai đều ở Nevada, lần lượt xếp thứ 6 và 10 trên toàn thế giới.

Trong lịch sử, thế giới đã khai thác được 233.000 tấn vàng, tất cả đều vẫn còn tồn tại dưới một hình thức nào đó, và hai phần ba hoạt động khai thác đó đã diễn ra kể từ năm 1950. Trung Quốc, quốc gia vốn đã là nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới, với khoảng 10% sản lượng toàn cầu, phụ thuộc rất nhiều vào kim loại này, tiêu thụ lượng vàng gấp khoảng ba lần so với lượng khai thác hằng năm. Tỷ lệ tiêu thụ cao như vậy buộc nước này phải mua rất nhiều vàng từ các quốc gia khác, do đó cũng trở thành nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới. Phát hiện mới này đã khiến thị trường vàng thế giới phải chú ý và tin tức về vàng có thể chưa dừng lại ở đó. Theo ông Liu Yongjun, Phó Cục trưởng, quặng vàng bổ sung đã được tìm thấy khi khoan thăm dò xung quanh các khu vực ngoại vi của mỏ.