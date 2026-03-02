Nhan sắc toả sáng giữa 'dàn sao' quốc tế của Hồ Ngọc Hà chấp luôn 'hung thần Getty Images'

Tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng mạnh với trang phục chất liệu da thuộc màu nâu chủ đạo. Từ chiếc áo, chân váy cho đến đôi boots cao cổ, tất cả hòa quyện tạo nên một tổng thể vừa quyền lực, vừa mang đậm hơi thở đương đại.

Điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục chính là chiếc túi cùng tông màu. Sự lựa chọn này tôn vinh vóc dáng chuẩn siêu mẫu của Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà tự hào là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam nhận được lời mời xuất hiện tại sự kiện này. Cùng với Hồ Ngọc Hà, sự kiện thu hút các "ngôi sao" giải trí châu Á và thế giới tham dự, phải kể đến diễn viên Anne Curtis (Philippines), "nam thần" Tiêu Chiến (Trung Quốc), "ngôi sao" Thái Lan Gulf Kanawut, hay những idol biểu tượng của K-pop như ca sĩ Jay Park, NingNing (nhóm Aespa), Lee Know (nhóm Stray Kids), Cocona (nhóm XG)…

Dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi trên sóng livestream, nhưng thần thái và khí chất của bà mẹ ba con đã ngay lập tức tạo nên một "cơn bão" truyền thông. Sự tự tin, cách giao tiếp bằng ánh mắt và cách cô tương tác với ống kính quốc tế cho thấy một đẳng cấp hiếm có.

Một trong những thước đo khắt khe nhất đối với sao quốc tế chính là những khung hình không qua chỉnh sửa từ Getty Images. Tuy nhiên, "hung thần" này cũng phải “chào thua” trước nhan sắc "không góc chết" của Hồ Ngọc Hà. Dưới ống kính chân thực nhất, gương mặt sắc sảo và thần thái cuốn hút của cô vẫn tỏa sáng rạng ngời.

Sự xuất hiện tại Milan fashion week 2026 một lần nữa minh chứng cho sự thành công của Hồ Ngọc Hà trong việc cân bằng giữa sự nghiệp nghệ thuật và vị thế của một biểu tượng thời trang hàng đầu Việt Nam.