'Sự nở rộ' của những 'nam thần năm 2000'

SVO - Các 'ngôi sao' trẻ sinh vào những năm 2000 như Lee Chae Min, Moon Sang Min và Kim Jae Won, đang 'nở rộ' trong vai trò diễn viên, khi lần lượt đảm nhận các vai chính.

Cả ba diễn viên không chỉ sở hữu vẻ ngoài 'nam thần', quyến rũ mà còn cho thấy tốc độ trưởng thành ổn định của một thế hệ 'ngôi sao' mới.

Lee Chae Min từng theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Sân khấu của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Sau khi ra mắt qua bộ phim truyền hình tvN, High Class vào năm 2021, anh ấy đã được chú ý với một loạt tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn tuổi teen như Hairaki và Barney and Brothers. Được chọn làm nam chính bất ngờ trong The Tyrant's Chef sau khi Park Seong Hoon rời bỏ vai diễn và sự nổi tiếng bùng nổ của Lee Chae Min đã tạo nên bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời làm diễn viên của anh.

Bất chấp những lo ngại ở sự khác biệt về mức độ nổi tiếng, kinh nghiệm và tuổi tác với nữ chính, Lim Yoon Ah, Lee Chae Min đã thu hút sự chú ý bằng hình ảnh tươi mới và quyến rũ của mình. Bên cạnh việc ổn định hòa nhập vào thể loại phim cổ trang, anh được đánh giá là người có bước nhảy vọt trong vai trò diễn viên chính khi tận dụng sức hút của một tác phẩm đan xen giữa lãng mạn và hài. 'The Tyrant's Chef không chỉ đạt được tỷ suất người xem và tiếng vang cao mà còn trở nên phổ biến với khán giả Netflix ở nước ngoài và Lee Chae Min đã đạt được thành công khi đưa tên tuổi của mình được biết đến rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ nội dung Hàn Quốc ở nước ngoài.

Lee Chae Min đã nhận được nhiều lời mời gọi kể từ The Tyrant's Chef và đang tiến bộ với tư cách là 'ngôi sao đang lên'.

Lee Chae Min sẽ xuất hiện bên cố diễn viên Kim Sae Ron vào ngày 4/3, trong bộ phim "Everyday, We".

Lee Chae Min được mời đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình Miracle at Namiya General Store và I Decision to Die và hiện đang xem xét. Đặc biệt, sự tham gia của anh trong chương trình giải trí Netflix, Why On Earth Do I Go Hiking? đang rất được quan tâm.

Động lực của Moon Sang Min, một diễn viên khác sinh năm 2000, 'cũng đáng sợ'. Anh dẫn đầu thành công tỷ suất người xem trong bộ phim truyền hình KBS 2TV mới kết thúc gần đây, My Beloved Thief (do Lee Seon viết kịch bản/Ham Young Gul đạo diễn). Bộ phim này thuộc thể loại ‘lãng mạn lịch sử’ được coi là cánh cửa mở đường cho các 'ngôi sao'. Moon Sang Min đã làm rung động trái tim của phụ nữ trong phòng khách bằng diễn xuất tinh tế, sâu sắc và hình ảnh cao ráo khiến anh có biệt danh là ‘Moon Jak Man’.

Trong bộ phim Pavane (đạo diễn Lee Jong Pil), Moon Sang Min đã hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn khác và thu hút sự chú ý của người xem. Bộ phim mô tả quá trình những người trẻ tuổi sống với vết thương của chính mình được chữa lành và trưởng thành lẫn nhau, trong đó Moon Sang Min vào vai Kyung Rok, một chàng trai trẻ sống với lịch sử gia đình đau khổ và một thực tế khó khăn. Anh đã khắc họa một thanh niên mới với khuôn mặt vô cảm mệt mỏi với thế giới lạnh lùng và một tình yêu vụng về nhưng có trái tim trong sáng hơn.

Cùng với những đánh giá tích cực về Pavane, mức độ nhận biết và yêu thích của Moon Sang Min cũng ngày càng tăng. Hơn nữa với chiều cao 1m90, ngoại hình cao ráo cùng tính cách dễ gần, quyến rũ khiến Moon Sang Min càng trở nên thu hút hơn. Anh dự định ghi dấu ấn một lần nữa thông qua một bộ phim lãng mạn giả tưởng dành cho giới trẻ, Beauty in the Beast, trong vai sinh viên năm cuối Kwon Hae Jun đầy lôi cuốn và có vẻ hoàn hảo, nhưng lại ẩn chứa những vết thương tình cảm sâu sắc và bí mật đằng sau nụ cười điềm tĩnh của mình.

Kim Jae Won, sinh năm 2001, cũng đang ngày càng gia tăng sự hiện diện của mình khi tiếp tục sự nghiệp thăng hoa. Kim Jae Won đã để lại ấn tượng mạnh mẽ dù chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn qua vai diễn Cheon Sang Hak bí mật trong bộ phim truyền hình Netflix năm ngoái, You and Everything Else. Trong bộ phim truyền hình gần đây của Netflix, The Art of Sarah, anh đóng vai Kang Ji Hwon, người trao đổi cảm xúc yêu thương và tức giận với Sarah Kim (do Shin Hye Sun thủ vai). Một người phải chịu đựng sự thiếu thốn tột độ ở cuối cuộc đời khó khăn và đưa ra lựa chọn nguy hiểm cho Sarah Kim. Kim Jae Won hóa thân thành một người đàn ông nguy hiểm, toát lên vẻ quyến rũ suy đồi và những cảm xúc tuyệt vọng chưa từng thấy trong tác phẩm trước của anh ấy, mở rộng phạm vi của anh ấy bằng cách tỏa ra sự quyến rũ mới.

Sau khi để lại ấn tượng sâu sắc trong các tác phẩm nổi tiếng, Kim Jae Won được chọn mặt gửi vàng trong vai chính của bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng Yumi’s Cells. Điều thú vị khác là Kim Jae Won sẽ đảm nhận vai trò MC mới cho chương trình giải trí âm nhạc Music Bank của KBS 2TV, bắt đầu từ ngày 27/2. Đó là vị trí được mệnh danh là cửa ngõ trở thành ngôi sao mà các diễn viên tiền bối như Park Seo Joon và Park Bo Gum đã vượt qua. Trước đó, Lee Chae Min đã bàn giao vị trí này cho Moon Sang Min, sau đó, Kim Jae Won tiếp quản vị trí này. Những động thái trong tương lai của ba diễn viên có nhiều điểm chung được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều câu chuyện thú vị và bất ngờ hơn nữa.