Aespa phát hành sản phẩm hợp tác với Anderson Paak

Tuệ Nghi
SVO - 'Keychain', hợp tác giữa aespa và ngôi sao nhạc pop người Mỹ gốc Hàn Anderson Paak, đã được phát hành.

Keychain là nhạc phim của bộ phim K-Pops!, do Anderson Paak sản xuất và đạo diễn. Bài hát kết hợp âm thanh hip-hop và R&B đặc trưng của Anderson Paak với không khí độc đáo của aespa.

keychain.png

Trong khi đó, K-Pops! là một bộ phim hài gia đình khắc họa cộng đồng người Mỹ gốc Hàn cùng văn hóa, âm nhạc và bản sắc của họ. Paak đóng vai chính trong phim cùng với Jee Young Han, Jonnie "Dumbfoundead" Park (người cũng là nhà sản xuất), Soul Rasheed và Yvette Nicole Brown .

Bộ phim đã được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto năm 2024 và được hãng Aura Entertainment phát hành tại rạp vào ngày 27/2/2026.

Anderson Paak là một ngôi sao nhạc pop người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng sau khi nhận được đề cử Grammy đầu tiên cho album Malibu, năm 2016. Anh cũng là một nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giành được 9 giải Grammy với nhóm nhạc Silk Sonic, do anh đồng sáng lập với Bruno Mars năm 2021. Vì vậy, sự hợp tác của anh với aespa đang thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ toàn cầu.

Aespa, nhóm nhạc sẽ thể hiện sự kết hợp mới mẻ với Anderson Paak thông qua đĩa đơn mới của họ, sẽ tổ chức tour diễn 2026 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE tại Macau vào ngày 7 - 8/3.

Tuệ Nghi
#Hợp tác âm nhạc K-Pop và Mỹ #Aespa và Anderson .Paak #Ca khúc Keychain và phim K-Pop #Bộ phim hài gia đình K-Pop #Văn hóa và bản sắc Hàn Quốc tại Mỹ #Sự nghiệp và thành tựu của Anderson .Paak #Chương trình tour diễn của aespa 2026

