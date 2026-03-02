Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phản ứng của Trấn Thành khi Anh Tú Atus giành danh hiệu 'Biểu tượng Giải trí Running man Vietnam 2025'

SVO - Sau hơn 4 tháng phát sóng, 'Running man Vietnam' mùa 3 chính thức khép lại với hành trình 'Tiền tài sắc danh'. Vượt qua những cái tên kỳ cựu của chương trình, Anh Tú Atus xuất sắc trở thành người chiến thắng.

Không chỉ mang đến tiếng cười, cảm xúc và những thông điệp sâu sắc, Running man Vietnam mùa 3 còn đánh dấu màn trở lại đầy ngoạn mục sau 4 năm vắng bóng. Với hơn 150 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, cùng hơn 250.000 khán giả đến rạp theo dõi tập cuối, chương trình đã xác lập nhiều kỷ lục mới cho gameshow giải trí Việt Nam.

rnm3-tcbc-eps16-01.jpg

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình thực tế, vốn được phát sóng miễn phí trên truyền hình và nền tảng số, vẫn đủ sức hút để đưa khán giả ra rạp, khẳng định sức ảnh hưởng mạnh mẽ và vị thế hàng đầu của thương hiệu Running man Vietnam.

rnm3-tcbc-eps16-19.jpg

Tập 16, với chủ đề Con rối tự do, đã xâu chuỗi và giải mã toàn bộ hành trình kéo dài suốt 15 tập trước đó. Lấy bối cảnh rạp xiếc đầy màu sắc và ký ức tuổi thơ, các thành viên gồm: Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung và Quân A.P. hóa thân thành những chú hề, bước vào cuộc đua cuối cùng để tìm kiếm "running ball" và giành danh hiệu "Biểu tượng Giải trí của Running man Vietnam" mùa 3.

2.jpg

Sau hành trình 16 tập đầy thử thách, danh hiệu này chính thức thuộc về Anh Tú Atus. Là thành viên trẻ nhất, Anh Tú Atus đã chứng minh bản lĩnh, sự bền bỉ và khả năng thích nghi vượt trội, tạo nên một hành trình trưởng thành đầy cảm xúc và xứng đáng với chiến thắng cuối cùng.

rnm3-tcbc-eps16-02.jpg

“Tú hạnh phúc vì luôn có khán giả ủng hộ trong tất cả các dự án. Chiến thắng tại Running man Vietnam mùa 3 hay những cột mốc mới về điện ảnh là động lực để Tú cố gắng hơn trong hành trình sắp tới. Tú trân trọng và cảm ơn những cơ hội để mình được đến gần hơn với khán giả”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

rnm3-tcbc-eps16-12.jpg

Không chỉ là một chương trình giải trí, chương trình mang đến thông điệp, chúng ta thường mải miết chạy theo tiền tài, danh vọng và những cám dỗ của cuộc sống. Nhưng giá trị quý giá nhất không nằm ở đích đến, mà nằm ở sự tự do. Cuộc sống luôn khiến chúng ta phải chạy, nhưng đôi khi, điều quan trọng là biết dừng lại để hiểu mình thật sự muốn gì.

rnm3-tcbc-eps16-23.jpg

Với những thành công vượt ngoài mong đợi, Running man Vietnam mùa 3 không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của thương hiệu mà còn mở ra kỳ vọng lớn cho mùa tiếp theo.

rnm3-tcbc-eps16-27.jpg

Ngay sau khi khép lại, đông đảo khán giả đã bày tỏ mong muốn chương trình sớm trở lại với mùa 4, đồng thời giữ nguyên dàn cast hiện tại, những người đã tạo nên một “gia đình Running man Vietnam” đúng nghĩa.

Bình Nguyễn
#Running man Vietnam 2025 #Running man Vietnam #Anh Tú Atus phim Tết #Anh Tú Atus #anh tú atus running man #Trấn Thành

