Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lý do khiến Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm là 'nữ hoàng one take'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tại buổi công chiếu phim điện ảnh 'Tài', Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những chia sẻ thú vị về quá trình làm nên dự án này cùng các diễn viên khác.

Đạo diễn Mai Tài Phến đã dành nhiều năm để phát triển nhân vật trung tâm và xây dựng phong cách hành động riêng cho bộ phim: "Tôi tâm huyết nhiều năm rồi. Tôi không đánh để đẹp, mà đánh phải thật và ra cảm xúc nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các anh em cascadeur, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Tôi quyết tâm và tự tin 100% với những phân cảnh hành động".

1000043287.jpg

Đạo diễn cũng tiết lộ quá trình làm việc với dàn diễn viên diễn ra thuận lợi khi nhiều cảnh quay đạt hiệu quả ngay từ lần thực hiện đầu tiên. Đặc biệt, anh dành lời khen cho Mỹ Tâm, khi gọi cô là "nữ hoàng one take" của đoàn phim với nhiều cảnh quay "một phát ăn ngay".

Trong khi đó, Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc tham gia các cảnh hành động: "Tôi xác định không đánh nhau. Nếu có đánh, tôi xin không nhận vai. Thật may, Mai Tài Phến cũng không bắt tôi làm gì quá nhiều. Chỉ là lái xe nhẹ nhàng. Trong thời gian tới, nếu có những kịch bản hay, tôi đều sẵn sàng nhận lời, không chỉ của đạo diễn Mai Tài Phến".

1000043291.jpg

Mỹ Tâm nói thêm: "Tôi cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho bộ phim. Đây không phải là phim hành động, càng không phải phim tình cảm hay nhãn dán nào khác. Đây là câu chuyện của một nhân vật, từng nhân vật xung quanh đều góp phần và tỏa sáng riêng. Tôi muốn làm bộ phim, để làm không lan man, ngắn gọn và xúc tích".

1000043280.jpg

Mai Tài Phến chia sẻ thêm về cách làm việc với diễn viên: "Tôi không cần mô tả quá nhiều với diễn viên. Các anh chị đều làm rất mượt. Tôi chỉ lo lắng ở những phân cảnh hành động. Tôi chỉ hỏi mọi người có làm được không, nếu tự tin là vào làm luôn, không cần phải trăn trở gì nữa. Ban đầu, kịch bản chỉ thuần hành động nhưng cũng đã có chỉnh sửa rất nhiều để đến được với bản cuối cùng. Nếu phim đạt mốc trăm tỷ, tôi sẽ cố gắng thực hiện những dự án tiếp theo".

1000043294.jpg

Ê kíp cũng đã tung trailer chính thức của phim điện ảnh Tài. Trailer hé lộ câu chuyện giàu kịch tính xoay quanh hành trình giải cứu người thân, những lựa chọn sinh tồn và các mối quan hệ phức tạp trong thế giới đầy biến động của nhân vật Tài.

1000043295.jpg

Với nhịp điệu dồn dập, bối cảnh đậm chất miền Tây, cùng hàng loạt tình tiết bất ngờ, trailer mang đến cái nhìn rõ nét hơn về hướng đi của tác phẩm. Đồng thời, phim mở ra nhiều câu hỏi về số phận các nhân vật.

Bình Nguyễn
#Mỹ Tâm #Mai Tài Phến #đạo diễn Mai Tài Phến #mỹ tâm và mai tài phến #Dự án phim điện ảnh Tài của Mai Tài Phến #phim Tài

Xem thêm

Cùng chuyên mục