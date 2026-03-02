'Anh trai say hi' này bất ngờ trở thành nam chính trong phim mới của Huỳnh Lập bên cạnh dàn diễn viên đình đám

Đúng ngày bấm máy, Huỳnh Lập cũng công bố dàn diễn viên hùng hậu, gồm: NSƯT Cao Minh, Cody Nam Võ, Hứa Vĩ Văn, Xuân Phúc và loạt gương mặt trẻ đang được yêu thích hiện nay: Tường Hồng Phú, Tủn Cùi Bắp, Giỏi Lee.

Nghỉ Hè sợ nghỉ hưu xoay quanh người cháu trai thuộc thế hệ Z Trí Bình và người ông nội là cựu chiến binh, ông Thời. Giữa hai ông cháu có sự đối lập rõ rệt, khi một bên là vẻ hiện đại, thời thượng đặc trưng của người trẻ và một bên là nét truyền thống, nghiêm trang của người lính.

Nếu ông Thời luôn trăn trở về những ký ức xưa và khát khao tìm được đồng đội thời chiến tranh, thì Trí Bình lại loay hoay đối mặt với khủng hoảng “đi tìm sự rực rỡ cho mình” ở đời sống hiện tại.

Hai nhân vật trung tâm của phim là ông Thời, do NSƯT Cao Minh thủ vai và cháu nội Trí Bình, do Cody Nam Võ đảm nhận. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ gạo cội, với gia tài nghệ thuật dày dặn và một gương mặt trẻ tài năng, lần đầu chạm ngõ điện ảnh, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

NSƯT Cao Minh được mệnh danh là “giọng ca vàng” của dòng nhạc cách mạng và dân ca. Đồng thời, ông tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình và điện ảnh như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Ngọn nến hoàng cung, Con khỉ mồ côi.

Cody Nam Võ là cựu thành viên của nhóm Uni5, sau đó, hoạt động ca hát độc lập. Anh tiếp tục tỏa sáng ở chương trình Anh trai say hi mùa 2 và chứng minh khả năng diễn xuất qua web drama Liên Và Đạt.

Giao phó vai nam chính cho Cody Nam Võ, Huỳnh Lập chỉ đảm nhận vai Hoàng Quân - bạn thân của Trí Bình trong phim. Quyết định này không khỏi gây bất ngờ cho người hâm mộ, bởi ở bộ phim trước đó là Pháp sư mù và Nhà gia tiên, Huỳnh Lập đều thuộc tuyến nhân vật chính.

Huỳnh Lập bày tỏ, anh muốn giảm tải công việc diễn xuất của bản thân để có thể tập trung vào công tác đạo diễn, cùng với sự hỗ trợ của giám đốc sáng tạo Lý Minh Thắng.

Bên cạnh đó, phim còn quy tụ các diễn viên thực lực đã quen mặt với khán giả Việt như: Hứa Vĩ Văn, trong vai ông Hoà - ba của Trí Bình, Xuân Phúc vào vai tiểu đội trưởng, một đồng đội của ông Thời.

Đặc biệt, bộ ba Trâu - Bò - Nghé từng gây xôn xao mạng xã hội, khi Huỳnh Lập đăng tải thông báo tuyển chọn diễn viên, với nội dung mô tả nhân vật cực hài hước, cũng chính thức lộ diện.

Đây là ba nhà sáng tạo nội dung nổi bật, từng dẫn đầu xu hướng sản xuất video ngắn trăm triệu lượt xem nhờ lối diễn xuất tự nhiên và duyên dáng, được đạo diễn Huỳnh Lập tin tưởng lựa chọn trong hàng nghìn hồ sơ casting: Tủn Cùi Bắp (vai Trâu), Tường Hồng Phú (vai Bò), Giỏi Lee (vai Nghé).