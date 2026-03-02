Vương Hạc Đệ chính thức là gương mặt đại diện mới của hãng dụng cụ thể thao hàng đầu thế giới

SVO - Originals bất ngờ tung ra một video, không phải video giới thiệu sản phẩm mới, cũng không phải video hợp tác, mà là một thông báo chính thức từ người phát ngôn.
Người phát ngôn mới của adidas hiện là một trong những người nổi tiếng hàng đầu tại Trung Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ và độ nổi tiếng cao, không ai khác, chính là Vương Hạc Đệ.
Cùng ngày video thông báo chính thức được phát hành, những tấm áp phích quảng cáo lớn có hình ảnh Vương Hạc Đệ, với vai trò đại sứ thương hiệu, cũng xuất hiện ngoài đời thực. Đồng thời, ứng dụng adidas ngay lập tức cập nhật giao diện và ra mắt các sản phẩm mang phong cách "Vương Hạc Đệ".
Thực tế, sự hợp tác này đã được báo trước. Từ trận đấu NBA All-Star tháng trước cho đến các sự kiện gần đây và những bức ảnh công việc, chúng ta thường xuyên thấy Vương Hạc Đệ diện nhiều sản phẩm của adidas.
Có thể nói, 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đột phá của Vương Hạc Đệ, với 4 dự án phim truyền hình chờ lên sóng: Guardians of the Dafeng 2, Live Long and Prosper, Light to the Night, The Rebirth of the Malicious Empress of Military Lineage.