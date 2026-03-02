Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vương Hạc Đệ chính thức là gương mặt đại diện mới của hãng dụng cụ thể thao hàng đầu thế giới

Thúy Phương
SVO - Originals bất ngờ tung ra một video, không phải video giới thiệu sản phẩm mới, cũng không phải video hợp tác, mà là một thông báo chính thức từ người phát ngôn.

Người phát ngôn mới của adidas hiện là một trong những người nổi tiếng hàng đầu tại Trung Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ và độ nổi tiếng cao, không ai khác, chính là Vương Hạc Đệ.

Cùng ngày video thông báo chính thức được phát hành, những tấm áp phích quảng cáo lớn có hình ảnh Vương Hạc Đệ, với vai trò đại sứ thương hiệu, cũng xuất hiện ngoài đời thực. Đồng thời, ứng dụng adidas ngay lập tức cập nhật giao diện và ra mắt các sản phẩm mang phong cách "Vương Hạc Đệ".

Thực tế, sự hợp tác này đã được báo trước. Từ trận đấu NBA All-Star tháng trước cho đến các sự kiện gần đây và những bức ảnh công việc, chúng ta thường xuyên thấy Vương Hạc Đệ diện nhiều sản phẩm của adidas.

Có thể nói, 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đột phá của Vương Hạc Đệ, với 4 dự án phim truyền hình chờ lên sóng: Guardians of the Dafeng 2, Live Long and Prosper, Light to the Night, The Rebirth of the Malicious Empress of Military Lineage.

Trong "Live Long and Prosper", Vương Hạc Đệ vào vai Song Qian Ji, người tái sinh thành một cao thủ tu luyện lừng lẫy một thời, tìm kiếm một cuộc sống yên bình nhưng lại bị cuốn vào những cuộc tranh giành giữa các môn phái cùng với những đồng minh mới. Cùng với Miao Yan (Lý Thấm), họ bảo vệ vùng đất của mình và vươn lên gánh vác vận mệnh của thế giới.
Vương Hạc Đệ vào vai hầu tước trẻ tuổi Xie Jing Xing, người thoạt nhìn có vẻ phù phiếm nhưng lại vô cùng xảo quyệt và bí ẩn trong "The Rebirth of the Malicious Empress of Military Lineage", liên minh chiến đấu chống lại bạo ngược và lập lại hòa bình cùng với hoàng hậu Shen Miao (Mạnh Tử Nghĩa), người bị thất sủng, chết oan trong cung lạnh lẽo, nhưng bất ngờ được trở lại tuổi thiếu nữ. Bà nhìn thấy bộ mặt thật giả dối của những kẻ xung quanh và quyết tâm báo thù, thay đổi số phận bi thảm của gia tộc Shen.
Vương Hạc Đệ sẽ cùng với Phan Việt Minh vào vai bộ đôi thám tử không theo lối mòn Ran Fang Xu và He Yuan Hang, trong phim "Light to the Night". Câu chuyện chủ yếu xoay quanh sự biến mất bí ẩn của một người cha và con gái tại lối vào thang máy của Yuanlongli, vào năm 1997, liên quan đến một cặp thám tử không theo lối mòn. He Yuan Hang (Phan Việt Minh) đang trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp và đang suy nghĩ về sự thay đổi trong cuộc sống chuyên môn của mình. Ran Fang Xu (Vương Hạc Đệ) vừa tốt nghiệp đại học, tò mò và ngây thơ về mọi thứ. Đối mặt với vụ án đầu tiên trong đời, cả hai sử dụng một chiếc xe jeep sơn màu vàng và một chiếc máy xúc tự chế để điều tra. Họ không ngờ rằng, khi đào sâu hơn, họ sẽ khám phá ra những sự thật ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chính họ.
Thúy Phương
