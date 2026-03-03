Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tâm nguyện đầu năm của danh ca Khánh Ly từ một câu nói của Trịnh Công Sơn

SVO - 'Khi còn trẻ, tôi mải lo cơm áo gạo tiền nên không hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Giờ thì tôi mới thấm giá trị từng lời của ông, vì ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau', danh ca Khánh Ly tâm sự.

Sau cơn bạo bệnh năm ngoái, danh ca Khánh Ly bất ngờ quay trở lại Việt Nam cùng loạt dự án quan trọng của mình. Chuyến trở về lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, khi bà cùng gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tưởng nhớ 25 năm ngày ông rời cõi nhân gian, đồng thời ra mắt cuốn sách kể lại trọn vẹn hành trình 80 năm cuộc đời mình. Ở tuổi 81, bà chia sẻ rằng sức khoẻ của mình không còn như trước sau khi đột quỵ, chân đau, tai hơi lãng và không còn cảm được nhạc. Điều đó khiến cho danh ca Khánh Ly có thể sẽ không biểu diễn được như trước nhưng 'ngọn lửa nghề' vẫn luôn 'cháy rực' trong tim. Khánh Ly hài lòng vì đã hoàn thành chuỗi show Như một lời chia tay, hồi năm 2022: "Bây giờ, có chuyện gì xảy ra, tôi cũng đã chào khán giả rồi".

Danh ca Khánh Ly nhắc nhiều về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 'mối duyên lành' trong hành trình của bà. Bà tâm sự rằng, ông Trịnh từng nói với bà: "Chúng ta không mong được sinh ra trong cuộc đời này. Nhưng khi rời đi, sẽ có người nhớ chúng ta'. Chính điều đó khiến Khánh Ly bình thản đón nhận mọi điều mà số phận mang đến với mình.

Danh ca Khánh Ly cũng trân trọng nhắc lại bài học mà Trịnh Công Sơn để lại cho bà trong câu hát: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng". Bà chia sẻ rằng, khi còn trẻ, bà từng không đồng tình câu hát ấy, vì nghĩ rằng "mình cần tiền để nuôi con, mua giày đẹp và làm nhiều thứ khác, chứ cần gì tấm lòng". Để rồi, cho đến tận bây giờ, bà mới thấm nhuần câu hát đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và càng trân quý triết lý sống của ông hơn.

atm85287.jpg
Ở tuổi 81, danh ca Khánh Ly càng trân trọng tính triết lý trong các nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.

Nói về Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly, danh ca cho biết, bà không ngờ người 'ít học' như mình mà cũng cho ra mắt được cuốn sách dày dặn, đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của bản thân đến vậy. Cuốn sách được bà cho là 'công trình lớn nhất của cuộc đời mình', khắc họa đầy đủ 80 năm cuộc đời của Khánh Ly, từ cô bé Nguyễn Thị Lệ Mai ở Hà Nội, “viên ngọc đen” trong mắt cha, đến nghệ danh Khánh Ly vang xa khắp năm châu. Bà hát Diễm xưa lần đầu năm 1967 tại Quán Văn, mở ra hình ảnh “nữ hoàng chân đất” và mối duyên định mệnh với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Khánh Ly nói, bà không còn muốn kể lại ánh hào quang sân khấu, mà muốn nói về sự thật và niềm tin của một phụ nữ đã đi qua gần trọn thế kỷ: “Quan trọng nhất là chứng minh với chính mình, không phải với ai khác. Công chúng sẽ là ban giám khảo công bằng nhất”.

Xuân Tiến
