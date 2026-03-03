H1-KEY hướng đến bước đột phá thứ hai với 'Tình yêu đầu tiên'

Đây là lần trở lại đầu tiên của nhóm, sau hai tháng kể từ khi phát hành đĩa đơn kỹ thuật số Not Like a Movie, vào tháng Giêng, để kỷ niệm 4 năm ngày ra mắt. Bảy bài hát khám phá sự lãng mạn của tuổi trẻ, vượt qua những cảm xúc còn vương vấn của mùa Hè và mùa Đông, và trở nên chân thành hơn về tình yêu.

Bài hát chủ đề To My First Love làm nổi bật âm thanh tươi mới đặc trưng của H1-KEY, hòa quyện với cảm xúc sâu lắng để tạo nên một bầu không khí mộng mơ, hoài niệm. Việc lựa chọn các bài hát của Highkey, thể hiện tinh thần mùa Xuân ấm áp, là một điểm nhấn nổi bật, và với ca khúc mới này, họ hướng đến việc giành được biệt danh đặc biệt "Thần tượng tình yêu đầu đời".

Tình yêu đầu đời mà H1-KEY khắc họa không chỉ đơn thuần là tình yêu giữa nam và nữ, nó thể hiện niềm đam mê thuần khiết và sự vụng về nhưng chân thành trong trái tim khi người ta bắt đầu yêu say đắm một điều gì đó. Nếu Rose Blossom thể hiện sự kiên trì và hy vọng, thì concept To My First Love sẽ là cơ hội để thể hiện sự mở rộng phạm vi cảm xúc của H1-KEY.

H1-KEY là nhóm nhạc ra mắt vào ngày 5/1/2022 với ca khúc Athletic Girl. Sau đó, nhóm đã gặt hái thành công vào tháng 1/2023, với bản hit Rose Blossom, chỉ hai năm sau khi ra mắt. Họ được công nhận nhờ âm thanh đặc trưng tươi mới nhưng đầy mộng mơ và giọng hát live đầy sức sống của các thành viên, và ca khúc phát hành mùa Hè năm ngoái, Summer Was You cũng trở thành một 'hit' lớn, chứng minh sự tin tưởng mà họ đã xây dựng thông qua âm nhạc của mình. Lần trở lại này càng đặc biệt hơn đối với họ, những người đã thực hiện một bước đi táo bạo khi chuyển sang công ty quản lý mới vào năm ngoái và đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới.