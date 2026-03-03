'The King's Warden' vượt qua 9 triệu lượt người xem, Park Ji Hoon cô đơn đón nhận

The King's Warden là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên tập trung vào câu chuyện ẩn giấu về vua Danjong (Park Ji Hoon). Vị vua thứ sáu của Joseon, Danjong lên ngôi ở tuổi 12 nhưng bị chú ruột là Đại hoàng tử Suyang phế truất và bị đày đến Cheongnyeongo, thuộc tỉnh Gangwon, nơi ông gặp phải kết cục bi thảm.

Trước đó, vào ngày 2/3, bộ phim đã vượt qua 9 triệu lượt người xem, chỉ sau khoảng 27 ngày kể từ khi ra mắt vào ngày 4/2. Thành tích này đạt được chỉ một ngày sau khi bộ phim vượt qua mốc 8 triệu lượt người xem vào ngày 1/3, và giờ đang trên đường đạt mốc 10 triệu khán giả.

Để kỷ niệm 9 triệu lượt người xem, The King's Warden đã công bố một poster mới về Yi Hong Wi (tên riêng của vua Danjong), người bị lưu đày đến Cheongnyeongo, ngồi một mình bên bờ sông và chơi đùa với nước.

Yoo Hae Jin, người đóng vai trưởng thôn Gwangcheongol, Eom Heung Do, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cảnh quay này: “Tôi nhớ cảnh Yi Hong Wi chơi đùa với nước bên bờ sông ở nơi lưu đày, và tôi tự hỏi, liệu Eom Heung Do có cảm thấy như đang nhìn con trai mình không. Ở tuổi đó, cậu ấy đáng lẽ phải được sống tự do, chơi đùa vui vẻ bên bạn bè, chứ không phải bị lưu đày, điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn".

Park Ji Hoon chia sẻ: “Cảnh tôi ngồi xổm bên bờ sông được tạo ra theo gợi ý của Yoo Hae Jin. Tôi đã cố gắng thể hiện những cảm xúc từ góc nhìn của Danjong”.