'The King's Warden' vượt qua 9 triệu lượt người xem, Park Ji Hoon cô đơn đón nhận

The King's Warden là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên tập trung vào câu chuyện ẩn giấu về vua Danjong (Park Ji Hoon). Vị vua thứ sáu của Joseon, Danjong lên ngôi ở tuổi 12 nhưng bị chú ruột là Đại hoàng tử Suyang phế truất và bị đày đến Cheongnyeongo, thuộc tỉnh Gangwon, nơi ông gặp phải kết cục bi thảm.
Trước đó, vào ngày 2/3, bộ phim đã vượt qua 9 triệu lượt người xem, chỉ sau khoảng 27 ngày kể từ khi ra mắt vào ngày 4/2. Thành tích này đạt được chỉ một ngày sau khi bộ phim vượt qua mốc 8 triệu lượt người xem vào ngày 1/3, và giờ đang trên đường đạt mốc 10 triệu khán giả.
Để kỷ niệm 9 triệu lượt người xem, The King's Warden đã công bố một poster mới về Yi Hong Wi (tên riêng của vua Danjong), người bị lưu đày đến Cheongnyeongo, ngồi một mình bên bờ sông và chơi đùa với nước.
Yoo Hae Jin, người đóng vai trưởng thôn Gwangcheongol, Eom Heung Do, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về cảnh quay này: “Tôi nhớ cảnh Yi Hong Wi chơi đùa với nước bên bờ sông ở nơi lưu đày, và tôi tự hỏi, liệu Eom Heung Do có cảm thấy như đang nhìn con trai mình không. Ở tuổi đó, cậu ấy đáng lẽ phải được sống tự do, chơi đùa vui vẻ bên bạn bè, chứ không phải bị lưu đày, điều đó càng khiến tôi đau lòng hơn".
Park Ji Hoon chia sẻ: “Cảnh tôi ngồi xổm bên bờ sông được tạo ra theo gợi ý của Yoo Hae Jin. Tôi đã cố gắng thể hiện những cảm xúc từ góc nhìn của Danjong”.
Để thể hiện nỗi đau và sự kiệt sức của vị tiểu vương, Park Ji Hoon đã giảm 15kg trong vòng hai tháng, chỉ ăn táo và thậm chí còn hạn chế uống nước trong suốt quá trình quay phim. Thông qua một loạt các quá trình thể hiện sự thiếu thốn của nhân vật, anh đã giúp khán giả trực quan đồng cảm với nỗi đau khổ của Lee Hong Wi, đó là một trong những điều làm nên thành công cũng như kéo khán giả đến rạp. Dĩ nhiên, diễn xuất của Park Ji Hoon không chỉ giới hạn ở việc thể hiện hình thể. Với góc nhìn sâu sắc và lối diễn xuất tiết chế, Park Ji Hoon đã thể hiện một cách thuyết phục hình ảnh vua Danjong từ một vị vua yếu đuối trở thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ nỗ lực lập lại lịch sử, một người lãnh đạo luôn sát cánh cùng thần dân. Hơn nữa, bằng cách đan xen một cách tự nhiên giữa sự uy nghiêm của nhà vua với sự ngây thơ của một cậu bé, anh đã khơi gợi bản năng bảo vệ của khán giả và làm tăng thêm sự kịch tính cho câu chuyện. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Sung Soo nhận xét: "Park Ji Hoon đã thể hiện những cơn giận dữ của Danjong như một nhân vật dễ bị tổn thương, cũng như niềm tin của ông như một vị vua chính trực. Cảnh kết thúc đầy thuyết phục hoàn toàn là nhờ diễn xuất của Park Ji Hoon. Mặc dù Park Ji Hoon trước đây đã xuất sắc trong các cảnh hành động, nhưng trong The King's Warden, anh ấy đã thể hiện một diễn xuất đầy cảm xúc. Anh ấy không chỉ đơn thuần thể hiện cảm xúc của riêng mình, anh ấy cảm nhận được cảm xúc và hành động của người khác, rồi phản ứng lại theo đúng bản sắc của mình".