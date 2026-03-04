Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Con trai của Kwon Sang Woo khiến cộng đồng mạng 'bấn loạn' vì vẻ ngoài điển trai

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Con trai của hai diễn viên Kwon Sang Woo và Son Tae Young, Rook Hee đang thu hút sự chú ý trên mạng nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố và mẹ.

Con trai của Kwon Sang Woo và Son Tae Young, Roo Hee Kwon, gần đây đã mở tài khoản mạng xã hội cá nhân và chia sẻ những bức ảnh cùng cha mình. Trong các bức ảnh, chàng 'tân binh' này ngay lập tức thu hút sự chú ý với vẻ ngoài điển trai và vóc dáng cao ráo, được nhiều người mô tả là "giống thần tượng". Những đường nét trên khuôn mặt của Rook Hee dường như thừa hưởng gen di truyền của cha mẹ, khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ với vẻ ngoài ấm áp.

1772598776254990.png

Trước đó, Son Tae Young đã chia sẻ những thông tin cập nhật về con trai mình trên kênh YouTube khi đang ở Seoul. Cô tiết lộ rằng, Rook Hee dành phần lớn thời gian ở ngoài gặp gỡ bạn bè và tận hưởng thời gian ở thành phố.

Cô cũng chia sẻ một câu chuyện hài hước, kể rằng, theo một nguồn tin cô nhận được, Rook Hee thường có người xin số điện thoại khi đang đi ngang qua. Bạn bè thân thiết của gia đình cho biết thêm, cậu bé rất dễ nổi bật và được bạn bè yêu mến.

roo.jpg
Rook Hee sở hữu chiều cao 1m82 và hiện đang theo học tại Hoa Kỳ, cũng như được biết đến là một thành viên tích cực của đội bóng đá trường.
1772591324501192.jpg
Kwon Sang Woo và Son Tae Young kết hôn năm 2008 và có một con trai, một con gái. Son Tae Young hiện đang sống ở New Jersey, Mỹ để lo việc học hành cho các con.
zb58ep-3f.jpg
Kwon Sang Woo xuất hiện trong bộ phim điện ảnh "No Kids", hồi đầu năm (14/1), kể về một người cha đơn thân phải giấu kín chuyện con gái mình với mối tình đầu thời trung học (do Moon Chae Won thủ vai), người mà anh tình cờ gặp lại, nhưng phát hiện ra cô không hề muốn hẹn hò với người có con.
Tuệ Nghi
