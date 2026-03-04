Hoài Linh và Quyền Linh ngồi ghế giám khảo casting của phim do ca, nhạc sĩ Quách Beem sản xuất

SVO - Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất nội dung, Quách Beem chính thức bước vào địa hạt điện ảnh, với dự án đầu tay mang tên 'Đường về'. Buổi casting gây chú ý, khi có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Ban giám khảo casting quy tụ những gương mặt tên tuổi như: NSƯT Hoài Linh, NSƯT Quyền Linh, đạo diễn Phương Điền, đạo diễn Trung Lùn, NSƯT Vũ Thành Vinh... Dự án điện ảnh Đường về đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn tham gia casting trực tiếp.

Buổi casting gây chú ý, khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như: Quách Ngọc Tuyên, Nam Em, Nam Anh, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Anh Tú Wilson, Sỹ Toàn, Hoàng Phi, Long Đẹp Trai, Lê Nam, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi… Các nghệ sĩ tham gia thử vai theo quy trình tuyển chọn chung, trải qua phần thể hiện và trao đổi với giám khảo như các ứng viên khác.

Theo chia sẻ từ ê kíp, NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh. Cả hai nghệ sĩ không chỉ nhận xét tổng thể, mà còn “soi” kỹ từng khung hình biểu cảm cũng như diễn xuất tâm lý chiều sâu.

Tại buổi casting, nghệ sĩ Quyền Linh bất ngờ thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở những phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật, khiến hai nữ nghệ sĩ xúc động. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Với Đường về, Quyền Linh tham gia góp ý chuyên môn, trao đổi về cách xây dựng nhân vật và định hướng thông điệp phim. Anh cũng thể hiện mong muốn đồng hành cùng các dự án trẻ có tâm huyết với điện ảnh Việt Nam.

Theo Quách Beem, sự đồng hành của các nghệ sĩ kỳ cựu giúp anh vững tâm hơn trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay. Về vai trò cá nhân trong dự án, anh đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau: đạo diễn, sản xuất, định hướng âm nhạc và thực hiện ca khúc chủ đề cho phim.

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, Đường về khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa. Côn Đảo được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính, được ê kíp kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn hình ảnh của tác phẩm. Ngoài ra, phim còn ghi hình tại TP. HCM và một số địa phương khác.