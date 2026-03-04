'Hoa hậu Việt Nam' Trần Tiểu Vy gây tò mò khi xuất hiện đầy gợi cảm bên Quốc Trường

SVO - Bộ phim điện ảnh 'Ốc mượn hồn' tung những hình ảnh đầu tiên, hé lộ nhiều bí ẩn xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính do Quốc Trường và Tiểu Vy thủ diễn.

Mở đầu loạt hình ảnh vừa công bố, phim điện ảnh Ốc mượn hồn toát lên bầu không khí u ám, căng thẳng và đầy tính ẩn dụ tâm lý. Trung tâm poster là Quốc Trường và Hoa hậu Tiểu Vy đang ôm nhau trong tư thế vừa gợi cảm giác thân mật, vừa chất chứa sự đối đầu ngầm.

Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy gây tò mò khi xuất hiện trong đoạn phim hé lộ nhiều tình tiết bí ẩn. Đặc biệt là các cảnh quay cùng với Quốc Trường như gợi mở một câu chuyện xoay quanh sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng của các nhân vật.

Tuy nhiên, cảnh cao trào nhất của đoạn phim là khoảnh khắc Quốc Trường và cô gái bí ẩn thân mật trong bóng tối. Đây như thông điệp về tình yêu độc hại, sự chiếm hữu và mặt tối trong tâm lý con người, đúng với tinh thần khai thác chiều sâu nội tâm mà đạo diễn Đinh Tuấn Vũ theo đuổi.

Trước khi loạt hình ảnh của phim được công bố, Quốc Trường và Tiểu Vy từng khiến khán giả xôn xao với loạt tương tác lãng mạn khi xuất hiện chung tại sự kiện, làm dấy lên kỳ vọng về một cặp đôi trai tài gái sắc ngọt ngào trên màn ảnh rộng.

Thế nhưng, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim lại bất ngờ “quay ngoắt” 180 độ, khi sự ngọt ngào nhường chỗ cho cảm giác nguy hiểm và bí ẩn, mở ra nhiều suy đoán về câu chuyện phía sau.

Ngoài Quốc Trường và Tiểu Vy, Ốc mượn hồn còn quy tụ dàn diễn viên: Anh Phạm, Lương Gia Huy, Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Nguyễn Phi Long… Tác phẩm được kỳ vọng mang đến trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc, được kể bằng sự chỉn chu của đạo diễn và sự tận tâm của dàn diễn viên.