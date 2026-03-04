Dự đoán giải thưởng Oscar 2026: 'Bất thường' đến phút chót

SVO - Hiện vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, điều này khá bất thường ở giai đoạn này nhưng đây có thể là những tác phẩm hay người có xác suất cao nhất chiến thắng ở hạng mục 'Phim hay nhất', 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' và tất cả các hạng mục Oscar khác (bao gồm cả Phim ngắn).

Sau khi tổng hợp những dự đoán về giải Oscar 2026, chỉ có một điều chúng ta có thể chắc chắn: "Đây là một trong những mùa Oscar kịch tính nhất mà chúng ta từng chứng kiến ​​trong một thời gian dài".

Thông thường, vào thời điểm này của mùa giải thưởng, một số bộ phim và các ứng cử viên diễn xuất đã giành được tất cả các giải thưởng tiền đề, tiến thẳng đến sân khấu Oscar mà không gặp phải rắc rối hay khó khăn nào. Điều đó đặc biệt đúng với các hạng mục diễn xuất, ngoại trừ trường hợp của Mikey Madison. Nhưng năm nay thì khác...

Ba trong bốn hạng mục diễn xuất năm 2026 đã trở nên hỗn loạn đến mức, với nhiều ứng cử viên liên tục thay đổi thứ hạng mỗi khi một giải thưởng mới được công bố, khiến người ta cảm thấy như mỗi tuần lại có một ứng cử viên dẫn đầu khác nhau. Và mặc dù chúng ta đã từng nghĩ rằng, sẽ có một cái tên chiến thắng rõ ràng cho hạng mục "Phim hay nhất", nhưng ngay cả hạng mục đó cũng đột nhiên trở nên rất bấp bênh.

Trước hết, chiến thắng bất ngờ của Michael B. Jordan ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Giải Hiệp hội Diễn viên màn ảnh, SAG có thể giúp anh ấy bảo vệ thành công giải thưởng Viện Hàn lâm cho vai diễn cặp song sinh trong phim Sinners. Amy Madigan hoàn toàn có thể giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho phim Weapons, sau chiến thắng tại giải SAG, trong khi Sean Penn của One Battle After Another hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất". Chúng ta đều biết, Jessie Buckley chắc chắn sẽ đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho phim Hamnet.

Cuộc đua Oscar đầy kịch tính: Paul Thomas Anderson, Michael B. Jordan, Amy Madigan, Sean Penn, Jessie Buckley, Stellan Skarsgård, những cái tên cho hạng mục chính

One Battle After Another sẽ tạo nên tiếng vang lớn tại lễ trao giải Oscar bởi đạo diễn Paul Thomas Anderson chưa từng đoạt giải trước đây. Ngay khi khán giả xem phim và yêu thích nó, suy nghĩ rằng, nhà làm phim tài năng này xứng đáng nhận được một giải Oscar đã bắt đầu hình thành. Xét cho cùng, hầu hết các nhà làm phim mà chúng ta coi là huyền thoại sống, như Steven Spielberg hay Martin Scorsese, đều nhận được giải Oscar "Đạo diễn xuất sắc nhất" sau nhiều phim và đề cử khác nhau, kể từ bộ phim đã đưa họ lên đỉnh cao. Điều khó xử trong năm nay là nếu loại bỏ One Battle After Another khỏi cuộc đua, Ryan Coogler, người đứng sau bộ phim Sinners cũng của Warner Bros. Pictures, có khả năng sẽ thắng vì những lý do tương tự, trở thành nhà làm phim da đen đầu tiên giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Nhưng cuối cùng, chúng ta, khán giả của lễ trao giải Oscar, quan tâm đến lịch sử được tạo nên hơn là Viện Hàn lâm. Ví dụ, một trong những kết quả gây hồi hộp nhất tại Lễ trao giải BAFTA 2026, là việc ngôi sao của Marty Supreme, Timothée Chalamet, để mất giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" vào tay ngôi sao của I Swear, Robert Aramayo, người thậm chí không đủ điều kiện để lọt vào danh sách đề cử giải Oscar.

Trong 10 năm qua, Viện Hàn lâm chỉ có một lần duy nhất không đồng ý với người chiến thắng của BAFTA. Chiến dịch tranh cử của Chalamet đã thể hiện rõ ràng hơn rằng, anh xứng đáng nhận được một giải Oscar, thậm chí còn tổ chức một buổi chiếu phim hồi tưởng, tại American Cinematheque, để giới thiệu những tác phẩm đáng chú ý mà anh đã thực hiện, dù còn rất trẻ. Có vẻ như điều đó sẽ hiệu quả, nhưng chủ yếu là do thành tích nam diễn viên trẻ nhất nhận hai đề cử Oscar chính, kể từ sau James Dean (đề cử năm 1956 - 1957), chứ không phải vì anh sẽ là người chiến thắng trẻ thứ hai trong lịch sử hạng mục này. Năm ngoái, anh đã phá kỷ lục người chiến thắng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trẻ nhất", vượt qua người nắm giữ kỷ lục Adrien Brody tại lễ trao giải SAG Awards 2025, nhưng lại thua Adrien Brody ở giải Oscar.

Trong khi đó, cuộc đua "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" gợi nhớ đến một khía cạnh thú vị khác của cuộc thảo luận này. Người chiến thắng giải BAFTA cuối cùng lại là ngôi sao của One Battle After Another, Sean Penn, chứ không phải ứng cử viên sáng giá Stellan Skarsgård, một diễn viên kỳ cựu cuối cùng cũng nhận được đề cử Oscar đầu tiên, sau thời gian dài chờ đợi cho phim Sentimental Value. Tuy nhiên, điều bị bỏ qua là, đây là lần đầu tiên, Sean Penn giành được giải BAFTA, nên rất có khả năng, Sean Penn sẽ không thắng Oscar vì anh ấy đã có hai giải rồi, và Oscar có thể mở rộng cửa với Stellan Skarsgård.

Mặc dù những người chiến thắng giải BAFTA ban đầu khá bất ngờ trong bối cảnh chung của cuộc đua giải thưởng, nhưng chúng lại hợp lý hơn trong bối cảnh địa phương. Ví dụ, ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar "Phim quốc tế xuất sắc nhất", The Secret Agent lại không được đánh giá cao ở đó, vì có nhà phân phối khác ở Anh. Cũng giống như Aramayo có thể đã thắng nhờ tình cảm của khán giả địa phương dành cho I Swear, một bộ phim tiểu sử về một nhà hoạt động người Anh, ngôi sao của Sinners, Wunmi Mosaku, có thể đã giành giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" một phần nhờ là 'người hùng' quê nhà, từng được đề cử giải BAFTA Điện ảnh và từng đoạt giải BAFTA Truyền hình.

KPop Demon Hunters dẫn đầu hạng mục Phim hoạt hình

Việc một bộ phim "càn quét" giải thưởng Annie không phải là hiếm, nhưng ít phim nào "càn quét" một cách áp đảo như KPop Demon Hunters, bộ phim đã giành cả 10 giải tại lễ trao giải vào ngày 21/2. Việc càn quét này không nhất thiết đồng nghĩa với việc giành chiến thắng tại lễ trao giải Oscar. Chỉ mới năm ngoái thôi, The Wild Robot đã giành được 8 giải thưởng Annie nhưng vẫn thua Flow tại lễ trao giải Oscar nhưng đối với KPop Demon Hunters, điều này dường như củng cố sự thống trị áp đảo của nó trong hạng mục này, đặc biệt là khi các đối thủ như Zootopia 2 ra về tay trắng. Mặc dù Zootopia 2 đã giành chiến thắng ở hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" tại lễ trao giải BAFTA, nhưng vì KPop Demon Hunters không đủ điều kiện tham gia giải này, và chỉ có hai đề cử khác: Elio và Little Amélie or the Character of Rain.

Nếu bạn muốn mạnh dạn dự đoán một cú 'sốc' lớn vào đêm trao giải, thì Arco, phim đoạt giải Annie cho "Phim độc lập xuất sắc nhất", có lẽ là lựa chọn tốt nhất của bạn. Tuy nhiên, cơ hội đó hiện tại có vẻ rất mong manh.

Hạng mục Kỹ thuật, hậu kỳ: Cuộc cạnh tranh của Sinners và Frankenstein

Khi nói đến các hạng mục Kỹ thuật, dường như chúng ta có hai ứng cử viên được yêu thích nhất và đáng ngạc nhiên là cả hai đều không phải là One Battle After Another. Bộ phim mang tính cách mạng của Paul Thomas Anderson có thể sẽ "càn quét" đêm trao giải Oscar, nhưng những đề cử mạnh nhất ở các hạng mục hậu kỳ đến từ Sinners và Frankenstein, và không có lý do gì để tin rằng, hai phim này sẽ không cạnh tranh quyết liệt cho chiến thắng ở hầu hết các hạng mục kỹ thuật. One Battle After Another có lẽ là ứng cử viên sáng giá nhất về quay phim và dựng phim, với phần nhạc phim của Jonny Greenwood cũng là một bất ngờ. Hamnet và Marty Supreme đều tiềm ẩn cơ hội trong các hạng mục tuyển diễn viên, trang phục và thiết kế sản xuất. Nhưng với số lượng đề cử áp đảo, dường như Sinners là ứng cử viên nặng ký nhất ở nhiều hạng mục Kỹ thuật làm phim và có vẻ như một số tác phẩm hình ảnh (cũng như phần nhạc phim hay nhất của Alexandre Desplat trong nhiều năm qua) trong Frankenstein có thể vượt trội hơn phim của Ryan Coogler ở một số hạng mục.

Phim "Frankenstein".

Autumn Durald Arkapaw đã là người phụ nữ da màu đầu tiên được đề cử hạng mục "Quay phim xuất sắc nhất", và chiến thắng sẽ còn mang tính lịch sử hơn nữa, vì chưa có người phụ nữ nào từng thắng ở hạng mục này. Phần nhạc phim của Ludwig Göransson nằm trong một hạng mục cạnh tranh gay gắt, nhưng Sinners thực sự không thể thành công nếu thiếu âm nhạc, vì vậy, hãy trao cho anh ấy giải Oscar thứ ba.

Ngược lại, Frankenstein mạnh nhất ở hạng mục Trang điểm và làm tóc, với màn hóa thân đầy mê hoặc vào con quái vật nổi tiếng nhất thế giới của nhà thiết kế hóa trang Mike Hill, cũng như trang phục lộng lẫy của Kate Hawley và thiết kế sản xuất tỉ mỉ của Tamara Deverell.

Nếu F1 thắng bất cứ hạng mục nào ngoài âm thanh, thì sẽ là sự đánh giá thấp việc mọi người thích nghe Martin Brundle bình luận về cuộc đua đến mức nào.