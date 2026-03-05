NMIXX bắt đầu chinh phục Nhật Bản

SVO - Nhóm nhạc nữ NMIXX sẽ tổ chức concert solo tại Tokyo, Nhật Bản vào tháng Tám này như một phần của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ.

NMIXX đã mở tài khoản X (trước đây là Twitter) chính thức tại Nhật Bản vào lúc 12h trưa ngày 4/3, và đến 6h chiều (giờ Hàn Quốc), họ đã đăng tải hình ảnh poster và thông báo về concert solo tại địa phương. Theo thông báo, NMIXX sẽ tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ, NMIXX 1ST WORLD TOUR (Tập 1: Zero Frontier), tại Keio Arena, Tokyo vào ngày 8 và 9/8.

Trước đó, NMIXX đã hai lần đến Tokyo vào tháng 1/2025 và tháng 5 - 6/2025 cho chuyến fan meeting concert lần thứ hai, NMIXX 2ND FAN CONCERT 'NMIXX CHANGE UP: MIXX LAB. Công ty JYP Entertainment cũng đã tạm thời mở câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của NMIXX tại Nhật Bản vào lúc 18h ngày 4/3.

Trong khi đó, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của NMIXX, bắt đầu tại Incheon Inspire Arena vào tháng 11 năm ngoái, sẽ có 15 buổi biểu diễn tại 13 khu vực, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản. Họ sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Madrid vào ngày 17/3 (giờ địa phương).