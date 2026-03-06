Attract thua kiện trong vụ tranh chấp bản quyền bài hát 'Cupid' của Fifty Fifty

SVO - Công ty quản lý Attract của nhóm nhạc nữ Fifty Fifty đã thua kiện trong vụ kháng cáo chống lại công ty The Givers của nhà sản xuất âm nhạc thuê ngoài Ahn Sung Il, liên quan đến bản quyền bài hát nổi tiếng 'Cupid' của nhóm.

Tòa án đã phán quyết Attract thua trong vụ kiện bản quyền chống lại The Givers vào tháng Năm năm ngoái, và lần này, tòa án đưa ra phán quyết tương tự. Điều này có nghĩa là FIFTY FIFTY hiện tại hay bất kỳ ai muốn hát ca khúc này đều phải được The Givers đồng ý.

Trước đó, Attract đã đệ đơn kiện, tuyên bố rằng, The Givers sở hữu bản quyền bài hát Cupid và yêu cầu chuyển nhượng bản quyền đó. Trọng tâm của vụ kiện là vấn đề "bản quyền", cụ thể là "quyền sở hữu bản quyền". Quyền sở hữu bản quyền là quyền khai thác thương mại âm nhạc hoặc cấp phép sử dụng cho người khác. Ngoài việc chỉ đơn thuần sáng tác một bài hát, bản quyền là cơ sở để xác định ai có quyền kiếm tiền từ nó. Phán quyết của tòa án tập trung vào quyền sở hữu bản quyền.

Attract đã phản hồi phán quyết của tòa phúc thẩm: "Mặc dù The Givers được yêu cầu báo cáo tất cả các vấn đề liên quan đến dự án Fifty Fifty cho Attract, nhưng theo hợp đồng dịch vụ, trụ sở chính đã không báo cáo việc mua lại bản quyền (lời bài hát và phần nhạc) và đã bí mật mua nó, sau đó báo cáo sai sự thật rằng, họ không mua nó. Họ đã không hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ để tối đa hóa lợi nhuận cho trụ sở chính. Đây là một kết quả khó chấp nhận".

Attract dự định sẽ quyết định về phản hồi tiếp theo sau khi tham khảo ý kiến ​​luật sư của mình khi nhận được phán quyết của tòa án.

Bài hát Cupid được Fifty Fifty phát hành năm 2023. Ca khúc đạt vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng đĩa đơn chính của Billboard Hot 100, và trụ vững ở đó trong 25 tuần. Nó giữ kỷ lục về thời gian trụ hạng lâu nhất trên Hot 100 đối với một nghệ sĩ nữ K-pop cho đến khi bị vượt qua bởi bản hit toàn cầu Apartment của Rosé từ nhóm nhạc thần tượng K-pop BLACKPINK. Sau đó, giữa The Givers (đơn vị sản xuất ca khúc) và Attract (công ty quản lý nhóm) đã nảy sinh tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền sở hữu tài sản bản quyền của bài hát.