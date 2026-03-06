Park Jin Young: 'Ai cũng từng trải qua khoảnh khắc yêu đương'

Still Shining là câu chuyện về những người trẻ tuổi cùng chia sẻ một thế giới riêng, trở thành bạn tâm giao và là ánh sáng soi rọi cuộc đời nhau.

Park Jin Young vào vai Yeon Tae Seo, một lái tàu điện ngầm với cái nhìn sắc sảo về thế giới. Tae Seo là một người độc lập, sống trung thành với hiện tại, tập trung vào "ngày hôm nay" hơn là tương lai hay ước mơ. Trong khi đạt được sự độc lập mà anh hằng mong muốn và ổn định cuộc sống, anh gặp lại Mo Eun A, mối tình đầu năm mười chín tuổi, điều này nhẹ nhàng khuấy động cuộc sống thường nhật của anh. Park Jin Young chia sẻ: "Tôi tập trung vào tình huống để khắc họa một cách tinh tế những khoảnh khắc nhỏ bé của tình yêu mà bất cứ ai cũng có thể trải qua. Tôi đã luyện tập rất kỹ để nắm bắt được những chi tiết của những hành động gần gũi. Do hoàn cảnh khó khăn, Tae Seo là người ưu tiên sống thoải mái ở hiện tại hơn là tương lai hay quá khứ. Anh ấy dường như là người luôn hướng về hiện tại. Anh ấy chọn một nghề nghiệp cho phép anh ấy chỉ tập trung vào hiện tại. Tác giả hy vọng những người ở độ tuổi thiếu niên, hai mươi và ba mươi đều giống nhau, vì vậy tôi đã suy nghĩ về cách thể hiện điều đó. Tôi quyết định phân biệt cách mọi người chịu đựng khó khăn. Tôi cũng đã chấp nhận sự phi lý của cuộc sống, và với suy nghĩ đó, tôi đã khắc họa độ tuổi của Taeseo một cách tinh tế nhưng rõ nét".

Park Jin Young, người đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm trước đó của mình, Unknown Seoul, đã tập trung vào việc khắc họa những khoảnh khắc tình yêu trong tác phẩm này: "Sẽ là nói dối nếu nói rằng tôi không cảm thấy áp lực. Tôi biết ơn tình cảm mà tôi nhận được cho tác phẩm trước đó, nhưng đối với dự án này, tôi đã gạt mọi thứ sang một bên và cố gắng tiếp cận nó một cách bình tĩnh nhất có thể. Hai tác phẩm này khác biệt. Trong tác phẩm trước, tôi đã hỗ trợ một nhân vật nữ trong quá trình trưởng thành của cô ấy hoặc đóng một vai trò trong sự trưởng thành của cô ấy. Còn đây là một bi kịch truyền thống về một câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Tôi tập trung vào hoàn cảnh của các nhân vật hơn là các sự kiện hoặc tai nạn dẫn đến hoàn cảnh đó".

Kim Min Joo vào vai Mo Eun Ah, mối tình đầu của Yeon Tae Seo, một cựu nhân viên khách sạn, hiện là quản lý nhà nghỉ ở Seoul, tràn đầy đam mê, chiều sâu và nét quyến rũ đáng yêu. Cô đặt ra những mục tiêu cho bản thân ở đâu, với ai, làm gì và như thế nào, trải qua những thành công nhỏ và những thất bại lớn cho đến khi tái ngộ với mối tình đầu, Yeon Tae Seo.Kim Min Joo chia sẻ: "Tôi đã gặp bà chủ khách sạn và hỏi bà ấy rất nhiều về cách bà ấy đối xử với khách hàng cũng như những thói quen nhỏ nhặt của bà ấy. Nhân vật của tôi phải giỏi tiếng Anh, nên tôi thậm chí còn được kèm cặp, nhưng tôi chỉ có khoảng ba câu thoại bằng tiếng Anh".

Hai diễn viên chính của bộ phim này đều là thần tượng. Park Jin Young từng là thành viên của GOT7, còn Kim Min Ju từng là thành viên của IZ*ONE. Park Jin Young cho biết: "Là ca sĩ, chúng tôi là tiền bối, nhưng trên phim trường, chúng tôi cảm thấy giống như đồng nghiệp hơn. Min Ju dường như là một người đồng đội thực sự ngay từ đầu. Đó là lý do tại sao tôi tin tưởng cô ấy ngay từ cảnh quay đầu tiên. Xem Min Ju diễn xuất trong bộ phim đầu tay làm tôi nhớ lại cảm giác hồi hộp của mình khi lần đầu tiên nhận được vai chính. Nhưng tôi không nghĩ mình thấy Min Ju lo lắng nhiều trên phim trường. Tôi nghĩ đó là nhờ sự hỗ trợ của đạo diễn và các thành viên trong đoàn làm phim". Còn đối với Kim Min Joo: "Ban đầu, tôi cảm thấy rất áp lực và lo lắng, nhưng đây là một dự án tuyệt vời nên tôi đã đón nhận nó với lòng biết ơn. Mặc dù đây là vai chính đầu tiên của tôi, nhưng tôi đã có cơ hội làm việc với đội ngũ nhân viên và đồng nghiệp tuyệt vời, vì vậy tôi đã dựa vào họ rất nhiều trong quá trình quay phim. Nhờ đó, tôi đã có thể gạt bỏ gánh nặng và tập trung vào nhân vật Mo Eun Ah".