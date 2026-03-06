Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn 'mỹ nhân' showbiz Việt 'khuấy đảo' mạng xã hội vì hành động tinh tế của 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' này

SVO - Hội chị em nổi tiếng cùng Minh Hằng thực hiện dance challenge, 'khuấy đảo' mạng xã hội. Netizen 'dậy sóng' vì hành động đẹp của giọng ca đình đám này.

Ngay sau khi MV Hoa hồng ai vun trồng ra mắt, nhiều "mỹ nhân" của showbiz Việt như: Đông Nhi, Dương Hoàng Yến, Hoàng Yến Chibi, Ngọc Thanh Tâm, Hoa hậu Kỳ Duyên, Bùi Quỳnh Hoa, Lương Thùy Linh, Vũ Ngọc Anh, Tuimi, Ngọc Phước, Châu Tuyết Vân, Đồng Ánh Quỳnh, Misthy, Phạm Quỳnh Anh, Han Sara... cũng hào hứng thực hiện dance challenge hoặc các clip có nội dung hài hước, thú vị cùng Minh Hằng khiến fan cực kỳ thích thú.

minh-hang-tang-hoa6.jpg

Không chỉ vậy, Minh Hằng còn tinh tế gửi tặng những đoá hoa hồng đến các chị em nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Nữ ca sĩ muốn gửi gắm đến “một nửa” của thế giới thông điệp, phụ nữ chính là bông hoa xinh đẹp và độc nhất, hãy tỏa sáng rực rỡ theo cách của riêng mình.

minh-hang-tang-hoa-11.jpg

Một trong những điểm nhấn của MV phải kể đến là vũ đạo của “cặp chị em nhan sắc Hằng Nga Tiên Tử”. Minh Hằng và Tóc Tiên đã thể hiện sự ăn ý trọn vẹn từ hát cho đến nhảy, khi thể hiện chuỗi động tác sexy cực kỳ mượt. Đều là những "chị đẹp" có khả năng vũ đạo điêu luyện, Minh Hằng và Tóc Tiên không gặp nhiều khó khăn khi thực hiện những động tác khó.

w.jpg

Chưa đầy một tiếng đồng hồ sau khi ra mắt, Hoa hồng ai vun trồng đã "chễm chệ" ở vị trí top 1 Zing chart và ca khúc cũng leo lên vị trí số 1 trên iTunes Vietnam, chỉ sau 18 tiếng. MV cũng nhanh chóng lọt top YouTube trending, YouTube charts.

minh-hang-tang-hoa9.jpg

Luôn cầu toàn và chỉn chu cho từng dự án, không khó hiểu khi Minh Hằng tiếp tục nhận được nhiều lời khen đối với MV lần này. Giai điệu ca khúc pop bắt tai, MV mang đến trải nghiệm thị giác "bùng nổ" cho người xem. Minh Hằng chia sẻ, cô rất hạnh phúc khi MV Hoa hồng ai vun trồng được khán giả yêu thích và lan toả.

minh-hang-tang-hoa7.png

“Đây là dự án không nằm trong kế hoạch ban đầu mà tôi và ê kíp vạch ra, chỉ đơn giản là nó phù hợp và tôi muốn làm. Sau khi xem thành phẩm, tôi thấy "đã" vì mình và ê kíp đã làm được. Càng hạnh phúc hơn khi thông điệp, phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình trước khi mong chờ điều đó từ ai khác được đông đảo khán giả hưởng ứng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Bình Nguyễn
