Hyungjun của Cravity cuối cùng cũng 'debut' diễn xuất

Tuệ Nghi
SVO - Hyungjun của Cravity sẽ đảm nhận vai diễn truyền hình đầu tiên trong sự nghiệp, với bộ phim 'Kill the Romeo'.

Hyungjun là đồng trưởng nhóm của Cravity, không chỉ sở hữu kỹ năng trình diễn vững chắc và khả năng âm nhạc xuất sắc, mà còn nổi bật ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi làm MC cho nhiều chương trình. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào sự hiện diện của Hyungjun trong lĩnh vực mới khi anh ấy thử sức với vai trò diễn viên lần đầu tiên qua bộ phim ngắn tương tác Kill the Romeo của KITZ. Phim dự kiến ​​ra mắt trong tháng Ba được đạo diễn bởi Yang Hee Seo, biên kịch Lee Yoon Jong, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Take One Studio và Sky Plus.

hyungjun.jpg

Bộ phim ngắn tương tác Kill the Romeo của KITZ là một bộ phim hài lãng mạn nhiều kết thúc, bắt đầu với một sát thủ hàng đầu, "Na," nhận một nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, câu chuyện rẽ sang một hướng bất ngờ khi anh phát hiện ra mục tiêu chính là thần tượng mình yêu mến "Hyung-jun", người là trung tâm của một nhóm nhạc nổi tiếng, đồng thời cũng là một diễn viên, được yêu mến bởi tính cách ấm áp, vui vẻ và bản chất nhạy cảm, chu đáo của mình. Tác phẩm FMV (Full Motion Video) tương tác góc nhìn thứ nhất này mang đến trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn, đặt số phận và kết cục của người xem vào vị trí của sát thủ theo những lựa chọn khác nhau, báo hiệu một cấp độ giải trí khác biệt so với các phim hài lãng mạn thông thường. Ở góc nhìn thứ hai, tại một buổi ký tặng người hâm mộ, "Hyung-jun" bị sốc khi phát hiện ra mình là mục tiêu của sát thủ, và những lựa chọn của người xem cuối cùng dẫn đến một số phận và kết cục hoàn toàn khác.

nisi20260305-0002076378-web.jpg

Sau Wind Up với sự tham gia của Jeno và Jaemin của NCT, và Jump Boy LIVE với Kangmin của VERIVERY, KITZ tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm của mình với Kill the Romeo, do Hyungjun của Cravity thủ vai chính. Công ty đặt mục tiêu củng cố lợi thế cạnh tranh bằng các phim ngắn chất lượng cao và nội dung FMV ( loại game sử dụng các đoạn phim người đóng live-action tương tác) cao cấp.

Kill the Romeo tăng cường tính nhập vai với góc nhìn người thứ nhất, đồng thời tận dụng thiết kế độc đáo của thể loại tương tác với nhiều nhánh cốt truyện. Người xem đồng cảm với một kẻ giết người bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa việc giết hay bảo vệ người mình yêu, đối mặt với nhiều điểm quyết định. Cấu trúc tương tác này trực tiếp thay đổi diễn biến câu chuyện và kết thúc của nó, mang đến trải nghiệm xem độc đáo. Bộ phim đã hoàn tất mọi công đoạn quay phim và hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Tuệ Nghi
