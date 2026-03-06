Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Park Bom lại khơi mào 'cuộc chiến' mới

Tuệ Nghi
SVO - Park Bom, cựu thành viên nhóm 2NE1, đã gây tranh cãi trở lại khi đăng lại một bài viết có nội dung nhắm vào Sandara Park.

Ngày 5/3 (giờ Hàn Quốc), Park Bom đăng tải một bức ảnh chụp lá thư viết tay lên mạng xã hội, với chú thích: "Gửi. Một lá thư gửi mọi người... #ParkBom". Bài đăng này giống hệt bài cô đã đăng vào ngày 3/3 nhưng sau đó đã bị xóa vì gây tranh cãi.

f94df369-e7b1-4b81-9eaa-c10384d4df78.jpg

Trong bức thư, Park Bom nhắc đến vụ bê bối ma túy trong quá khứ của mình: "Tôi bị rối loạn thiếu tập trung (ADHD), vì vậy, tôi chỉ dùng thuốc hướng thần chứ không phải ma túy. Park Sandara bị bắt quả tang sử dụng ma túy, nên cô ấy đã vu cho tôi là người nghiện ma túy để che đậy chuyện đó". Adderall là một loại thuốc hướng thần được sử dụng để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Sandara Park đã phủ nhận những cáo buộc trên mạng xã hội vào ngày 4/3: "Tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy. Tôi hy vọng cô ấy luôn khỏe mạnh".

Tình hình tưởng như đã được giải quyết với lời giải thích của Sandara Park và việc Park Bom xóa bài đăng, nhưng Park Bom đã đăng lại bài viết tương tự hai ngày sau đó (5/3), làm dấy lên tranh cãi. Cộng đồng mạng lại tràn ngập bình luận về tình trạng của Park Bom, khuyên cô ấy: "Chị ơi, hãy nghỉ ngơi đi".

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng ngày 6/3 (giờ Hàn Quốc), Park Bom lại xoá và đăng tải bức ảnh "tự sướng" lên tài khoản Instagram của mình, với chú thích "Park Bom♥", và không đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào. Nhìn chằm chằm vào máy ảnh với vẻ mặt vô hồn, cô đột nhiên chia sẻ một bức ảnh tự chụp tại địa điểm trước đó được xác định là nhà riêng của cô ở Yangpyeong, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ. Bức ảnh tự chụp này đặc biệt đáng chú ý vì đây là bài đăng 'bình thường' đầu tiên của cô kể từ sau vụ tranh cãi xoay quanh cáo buộc tấn công thành viên cùng nhóm Sandara Park.

park.jpg
Park Bom, thành viên nhóm 2NE1, đã chia sẻ một thông tin 'bình tĩnh' trên mạng xã hội, sau khi gây ra loạt tranh cãi.

Trước đó, vào năm 2010, Park Bom từng vướng vào tranh cãi vì 'buôn lậu' Adderall, một chất bị kiểm soát vào Hàn Quốc qua đường bưu điện quốc tế mà không khai báo hải quan hoặc được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm chấp thuận. Các công tố viên sau đó đã đình chỉ vụ án, sau khi xác nhận đó là vì mục đích y tế.

Tuệ Nghi
