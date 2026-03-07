Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dịp 8/3, nhà thiết kế Trần Phương Hoa tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ công an nhân dân

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lấy cảm hứng từ hình tượng 'bông hồng thép', bộ sưu tập áo dài 'Hương thời gian' của nhà thiết kế (NTK) Trần Phương Hoa vừa được ra mắt nhân dịp 8/3.

Tại chương trình Phong thái phái đẹp – Tự tin tỏa sáng do Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức nhân dịp 8/3, NTK Trần Phương Hoa đã giới thiệu bộ sưu tập áo dài Hương thời gian, lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ công an nhân dân (CAND). Họ vốn được mệnh danh là những “bông hồng thép” trong thời đại mới.

eleven-s-001.jpg

Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, từ giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cuộc sống đến những nhiệm vụ thầm lặng phía sau hậu trường, phụ nữ CAND luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự kiên cường và phẩm chất nhân ái.

eleven-s-119.jpg

Chính hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để NTK Trần Phương Hoa sáng tạo nên bộ sưu tập áo dài này. “Bông hồng thép” không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là vẻ đẹp của sự cân bằng giữa nội tâm và bản lĩnh.

eleven-s-109.jpg

Bộ sưu tập được xây dựng như một câu chuyện về hành trình của người phụ nữ qua những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, được thể hiện qua bốn gam màu chủ đạo. Màu xanh tượng trưng cho mầm sống, cho tuổi trẻ và nguồn năng lượng tươi mới của những người phụ nữ đang bắt đầu hành trình khẳng định bản thân.

eleven-s-19.jpg

Tiếp đó là màu beige, gợi nhắc những năm tháng lắng đọng của cuộc đời, nơi vẻ đẹp của người phụ nữ trở nên sâu sắc, tinh tế và đầy trải nghiệm. Màu navy đại diện cho sự trưởng thành và bản lĩnh. Khép lại bộ sưu tập là sắc đỏ, biểu tượng của cảm xúc và của sự tỏa sáng, khi người phụ nữ thật sự trân trọng chính mình.

eleven-s-21.jpg

NTK Trần Phương Hoa chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi nhận được sự kết nối và hỗ trợ từ lãnh đạo Hội Phụ nữ Việt Nam để giới thiệu bộ sưu tập trong khuôn khổ chương trình. Thông qua bộ sưu tập này, tôi mong muốn góp phần tôn vinh áo dài Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, tài năng và giàu bản lĩnh”.

eleven-s-22.jpg

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam, mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa và lòng tự tôn dân tộc. Áo dài là trang phục chính thức trong nhiều nghi lễ, hoạt động văn hóa - xã hội.

eleven-s-120.jpg

Với NTK Trần Phương Hoa, việc giữ gìn phát huy bản sắc áo dài Việt không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, mà còn là trách nhiệm của mỗi thế hệ, đặc biệt càng ý nghĩa hơn đối với nữ chiến sĩ CAND.

Văn Sơn
