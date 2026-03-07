Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Gia thế chồng quân nhân mới được Hòa Minzy công khai 'gây sốt' mạng xã hội

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong clip mới đăng trên trang cá nhân, Hòa Minzy làm 'dậy sóng' mạng xã hội, khi công khai xuất hiện bên nam quân nhân, tiết lộ đã ra mắt gia đình.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy chính thức công khai tình yêu mới của mình. Bạn trai mới của Hòa Minzy là quân nhân Thăng Văn Cương.

647560821-10163203473686137-7281053675906144531-n.jpg

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng".

646743069-1414036213739544-8603581559512252929-n.jpg

Hòa Minzy nói thêm: "Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường, nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thật sự rất hạnh phúc. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói hết thôi. Đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền, không phải nôn. Chúc tất cả mọi người luôn hạnh phúc và hạnh phúc trong sự chứng kiến của gia đình bạn bè thân yêu".

648316592-1383983143774260-5092378409252579859-n.jpg

Trên nền ca khúc Ngày về anh cưới em, những hình ảnh đầu tiên của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân đã nhận được sự quan tâm "khủng" của netizen.

1000043728.jpg

Nhiều nghệ sĩ cũng dành nhiều lời chúc phúc cho giọng ca Bắc bling. Văn Cương chia sẻ về Hòa Minzy: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ, làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con".

1000043731.jpg

Theo đó, Hòa Minzy và quân nhân Thăng Văn Cương đã quen biết từ chương trình Sao nhập ngũ cách đây 3 năm. Từ đó đến nay, cả hai vẫn đang xây dựng mối quan hệ thân thiết.

482200750-9400266740086178-4349516362244676684-n.jpg

Nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của Hòa Minzy cũng là bạn bè của nam quân nhân này. Gia thế bạn trai được Hòa Minzy tiết lộ thêm: "Bố mẹ bạn làm nông dân, có trồng thêm vải, rau, ngô bán nữa".

Bình Nguyễn
#ca khúc Ngày về anh cưới em #Hòa Minzy và bạn trai quân nhân #giọng ca Bắc bling #Hòa Minzy và bạn trai #Hòa Minzy công khai bạn trai

Xem thêm

Cùng chuyên mục