Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Hoa hậu Việt Nam' Thanh Thủy lần đầu thử sức với ca hát vì điều ý nghĩa đặc biệt

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong chương trình thiện nguyện với mục đích giúp đỡ các em học sinh khu vực vùng cao và biên giới, Hoa hậu Thanh Thủy đã cùng Xuân Định K.Y thể hiện ca khúc 'Giao nắng, chuyển yêu thương'.

Giọng hát của Thanh Thủy mộc mạc, khi lần đầu "lấn sân" lĩnh vực âm nhạc. Ca sĩ Xuân Định K.Y là người đồng hành cùng "nàng Hậu" mang đến sự dẫn dắt nhẹ nhàng để giai điệu bài hát được tròn đầy hơn. Cả hai không có sự phô diễn kỹ thuật, chỉ có cảm xúc được đặt đúng chỗ.

03-247e-740.jpg

Giao nắng, chuyển yêu thương không phải là ca khúc được viết để "tranh hạng" trên các bảng xếp hạng. Bài hát ra đời từ mong muốn rất giản dị: Dùng âm nhạc để kết nối, để động viên và để mang năng lượng tích cực đến những xã vùng biên còn nhiều thiếu thốn.

03-247e-395.jpg

Những hình ảnh của dự án ý nghĩa này xoá nhoà khoảng cách giữa Hoa hậu, ca sĩ và khán giả. Các em lặng im nghe những giai điệu bài hát vang lên. Đó có thể xem là những phản hồi không cần lời, nhưng đủ để người hát hiểu rằng, bài hát đã chạm đến đúng nơi cần chạm.

02-247e-465.jpg

Với Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy, đây không phải lần ca hát để chứng minh khả năng hay mở ra một con đường mới trong showbiz.

03-247e-789.jpg

Cô chọn cất giọng trong một hoàn cảnh rất khác, nơi âm nhạc không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Chính sự giản dị ấy lại khiến khoảnh khắc của Thanh Thủy và Xuân Định K.Y trở nên đáng nhớ hơn bất kỳ sân khấu lớn nào.

img-20260307-145407.jpg

Lần đầu tiên, Thanh Thủy hát có thể không phải là một màn “debut” theo cách người ta thường hình dung. Giữa sân khấu đặc biệt ý nghĩa này, cùng với Xuân Định K.Y và ca khúc được viết riêng cho hành trình Giao nắng, chuyển yêu thương, đó rất có thể là lần cất giọng ý nghĩa nhất của "nàng Hậu".

02-247e-445.jpg

Đó là khi âm nhạc được trao đi đúng lúc, đúng nơi và đúng bằng tất cả sự chân thành.

Thuận Tùng
#Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Thanh Thủy #Huỳnh Thị Thanh Thủy #Xuân Định K.Y #Thanh Thủy đi hát

Xem thêm

Cùng chuyên mục