Hoa hậu Việt Nam Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy 'đọ sắc' với Lương Thùy Linh trong áo dài lụa của NTK Trung Đinh

SVO - Nghệ nhân - nhà thiết kế (NTK) Trung Đinh giới thiệu hai bộ sưu tập mới 'Kiếp tằm, vàng son và khát vọng' cùng 'Thành phố vươn mình', nhằm tôn vinh giá trị của nghề dệt lụa truyền thống. Đặc biệt, bộ sưu tập quy tụ dàn Hoa hậu đình đám của showbiz Việt.

Lụa tơ tằm trở thành nguồn cảm hứng cho hai bộ sưu tập mới của Trung Đinh. Anh là nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang Việt Nam được biết đến với hành trình bền bỉ gần 15 năm theo đuổi thiết kế áo dài truyền thống.

Anh chọn con đường riêng, khi tập trung khai thác giá trị văn hóa của áo dài, xem đây là biểu tượng để quảng bá Việt Nam ra thế giới. Anh gần như trung thành với form áo dài truyền thống.

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP. HCM 2026, nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh giới thiệu đến công chúng hai bộ sưu tập Kiếp tằm, vàng son và khát vọng cùng Thành phố vươn mình.

Tham gia trình diễn bộ sưu tập Kiếp tằm, vàng son và khát vọng, có các hoa hậu: Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Thiên Ân, Yến Nhi, Kiều Duy.

Trong từng bước di chuyển của các "nàng Hậu", tà áo dài lụa mềm mại như những dải mây trôi, tôn lên vẻ duyên dáng và sang trọng, đưa giá trị của tơ tằm Việt Nam thăng hoa trên sàn diễn.

Bộ sưu tập Kiếp tằm, vàng son và khát vọng sử dụng chất liệu chủ đạo là lụa tơ tằm, được xem là “quốc bảo” của nghệ thuật dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, điều đặc biệt trong bộ sưu tập này, anh lại dùng tơ không dệt. Trung Đinh tận dụng sự kết dính tự thân của tơ, để tạo nên trang phục.

Với bộ sưu tập Thành phố vươn mình, Đinh Trung dùng kỹ thuật vẽ và nhuộm thủ công trên nền lụa tơ tằm Việt Nam theo phong cách tả thực. Tham gia trình diễn bộ sưu tập này có nhiều gương mặt nổi bật như: Nam vương quốc tế Ngọc Tình, Hoa hậu Miss Cosmo Yolina Lindquist, Á hậu Miss Cosmo Mook Karnruethai Tassabut, Hoa hậu Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh, Phương Linh, Á hậu Hoàng Nhung, Đỗ Cẩm Ly.

Trên từng tà áo dài, các danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc tiêu biểu của TP. HCM được thể hiện mềm mại như những bức tranh sống động. Các thiết kế của Trung Đinh phát huy tối đa vẻ đẹp tự nhiên và khả năng bắt sáng của chất liệu.

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và nghệ thuật thủ công, bộ sưu tập còn góp phần quảng bá hình ảnh TP. HCM như một điểm đến trẻ trung, năng động và giàu bản sắc, truyền cảm hứng cho du khách khám phá.

