Nghệ sĩ Vân Dung: ‘Hãy đón nhận Vân Dung say nghề trên màn ảnh rộng như đã từng đón nhận Táo Y tế'

SVO - Nghệ sĩ Vân Dung gây chú ý, khi trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim 'Quỷ nhập tràng 2' và đã có những những chia sẻ về hành trình 'Nam tiến' với lĩnh vực điện ảnh.

Màn tái xuất của nghệ sĩ Vân Dung trong Quỷ nhập tràng 2 hiện đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Từ vai diễn Táo Y tế nổi tiếng của chương trình Táo Quân, Vân Dung gần đây chăm chỉ đóng phim điện ảnh nhiều hơn. Nữ diễn viên kỳ cựu đã có những chia sẻ về hành trình "Nam tiến" cùng Sinh Viên Việt Nam.

Quay trở lại với phần 2 của Quỷ nhập tràng, nghệ sĩ Vân Dung cảm thấy sự khác biệt như thế nào so với phần đầu?

Tôi đã khóc sau khi xem phim trong buổi công chiếu. Điều quan trọng là kịch bản và các bạn diễn viên diễn rất tốt. Khả Như đẩy cảm xúc lên cao, khi kết hợp với bạn diễn Quang Tuấn rất ăn ý. Ngọc Hương là diễn viên trẻ, mới tham gia điện ảnh nhưng diễn có nhiều cao trào cảm xúc. Tôi đã từng làm việc với ê kíp ở phần đầu nên cảm thấy an tâm. Không cần đọc kịch bản, tôi nhận lời tham gia phần 2 ngay.

Chị có suy nghĩ gì về việc "Nam tiến" đóng phim điện ảnh?

Tôi thích lắm chứ! (Cười). Nhưng tôi nói giọng Bắc nên không biết khán giả miền Nam có cảm thấy khó nghe hay không. Và tôi cũng hồi hộp, không biết khán giả miền Nam sẽ đón nhận vai diễn của tôi như thế nào, khi tôi vốn xuất thân là diễn viên sân khấu kịch. Tôi hy vọng, điện ảnh là một “sân chơi” mới của mình, đã chơi là phải chơi cho hết mình.

Vậy điều gì hấp dẫn ở một bộ phim sẽ khiến Vân Dung đồng ý từ Bắc vào Nam để tham gia?

Tất cả những vai nào chưa thử thì tôi đều muốn diễn. Kịch bản hay là kiểu gì tôi cũng nhận lời. Là một diễn viên, tôi luôn khao khát một kịch bản hay, vai diễn tốt. Tôi hy vọng, khán giả sẽ đón nhận Vân Dung như đã từng đón nhận vai Táo Y tế trong chương trình Táo Quân. Tôi không câu nệ vai xuất hiện nhiều hay ít thời lượng nhưng phải có ấn tượng.

Ở hiện tại, chị đang tìm kiếm vai diễn khẳng định mình ở mảng điện ảnh?

Tôi không nghĩ vậy. Cách đây 35 năm, khi bước chân vào nghề, tôi chuyên đóng vai phụ. Có nhiều vai diễn chỉ lướt qua, lướt lại trên sân khấu, trên màn ảnh nhưng khán giả lại nhớ đến Vân Dung qua những vai như thế. Có khi bạn diễn và xuất hiện dài trên sân khấu, trên phim nhưng khán giả lại không ấn tượng gì. Nhưng chỉ cần 5 phút hay lời nói ấn tượng, khán giả lại nhận ra bạn là ai. Tôi nghĩ rằng, làm diễn viên thì vai chính hay vai phụ đều không quan trọng. Diễn viên phải làm gì để khán giả nhớ tới mình mới là điều quan trọng khi làm nghề.

Khán giả cả nước đều đã quen với nghệ sĩ Vân Dung trong vai Táo Y tế. Chị có áp lực khi đóng phim điện ảnh thì mọi người vẫn thấy hình ảnh của Táo Y tế?

Cũng sợ chứ, vì đây là một “sân chơi” mới. Còn Táo Quân đã đi sâu và là một ấn tượng cực kỳ lớn vào lòng công chúng. Mỗi lần đứng trước máy quay, tôi cũng suy nghĩ kỹ và áp lực lớn. Tôi mong rằng, vai diễn trong Quỷ nhập tràng 2 của Vân Dung sẽ được khán giả yêu quý, đón nhận, vì tôi và ê kíp đã nỗ lực hết mình cho bộ phim.

Nghệ sĩ Vân Dung nhìn nhận như thế nào về thế hệ diễn viên trẻ hiện tại của điện ảnh Việt?

Tôi nhìn thấy ở các bạn sự yêu nghề. Các bạn chịu khó đầu tư và suy nghĩ cho vai diễn. Ít có bạn nào bước vào nghề mà không “say nghề”. Vì phải “say nghề” thì người diễn viên mới hóa thân vào nhân vật tốt. Ngay cả với tôi, khi xem các vai diễn của mình cũng không ngờ sao mình lại hóa thân được như thế.

Xin cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung!.