Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ahn Hyo Seop lần đầu tiên làm điều này trong sự nghiệp

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ahn Hyo Seop sẽ tham dự Lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Theo đó, Ahn Hyo Seop sẽ khởi hành vào chiều ngày 14/3 để tham dự Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 (Oscar 2026), diễn ra vào ngày 15/3 (giờ địa phương), tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles. Ahn Hyo Seop sẽ tham dự buổi lễ với tư cách là thành viên của ê kíp sản xuất bộ phim hoạt hình ăn khách của Netflix, KPop Demon Hunters. Trong phim, anh lồng tiếng cho Jinu, thủ lĩnh của nhóm nhạc Saja Boys.

kpop.jpg
2632-7101-1319.jpg

KPop Demon Hunters được đề cử Oscar năm nay cho 'Phim hoạt hình xuất sắc nhất' và 'Ca khúc gốc hay nhất', với bài hát Golden.

yy1jjo-3f.jpg
Hiện tại, Ahn Hyo Seop đang chuẩn bị cho sự ra mắt trong bộ phim truyền hình mới "Sold Out on You" đóng cặp cùng Chae Won Bin, dự kiến ​​công chiếu vào ngày 22/4. "Sold Out on You" là bộ phim hài lãng mạn chữa lành tâm hồn, kể về hai người dốc hết tâm huyết vào công việc mỗi ngày, nhưng lại cảm thấy như có những khoảng trống lớn trong trái tim mình. Matthew Lee (Ahn Hyo Seop) điều hành trang trại duy nhất trên thế giới sản xuất các thành phần kỳ diệu, là CEO kiêm nhà nghiên cứu chính của một công ty sản xuất nguyên liệu mỹ phẩm tự nhiên. Dam Ye Jin (Chae Won Bin), một người dẫn chương trình bán hàng tại nhà xuất sắc, nổi tiếng với chuỗi thành công bán hết hàng. Cô am hiểu nhiều loại sản phẩm, nhưng sự tận tâm quá mức với công việc đã khiến cô mắc chứng mất ngủ mãn tính nghiêm trọng. Đặc biệt, sự trở lại của Kim Bum trong Seo Eric, giám đốc điều hành của công ty mỹ phẩm L'Etoile, một người có tính cách hiền lành, càng khiến khán giả thêm phần mong chờ.
Tuệ Nghi
#Tham dự Lễ trao giải Oscar #Ahn Hyo Seop và dự án phim hoạt hình #KPop Demon Hunters đề cử Oscar #Ra mắt phim truyền hình mới #Chuyện tình hài lãng mạn trong phim #Nghệ thuật lồng tiếng trong phim hoạt hình #Sự trở lại của Kim Bum trong phim #Các hoạt động quốc tế của sao Hàn #Thông tin về bộ phim 'Sold Out on You' #Sự nghiệp và dự án của Ahn Hyo Seop

Xem thêm

Cùng chuyên mục