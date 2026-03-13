Ahn Hyo Seop lần đầu tiên làm điều này trong sự nghiệp

Theo đó, Ahn Hyo Seop sẽ khởi hành vào chiều ngày 14/3 để tham dự Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 (Oscar 2026), diễn ra vào ngày 15/3 (giờ địa phương), tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles. Ahn Hyo Seop sẽ tham dự buổi lễ với tư cách là thành viên của ê kíp sản xuất bộ phim hoạt hình ăn khách của Netflix, KPop Demon Hunters. Trong phim, anh lồng tiếng cho Jinu, thủ lĩnh của nhóm nhạc Saja Boys.

KPop Demon Hunters được đề cử Oscar năm nay cho 'Phim hoạt hình xuất sắc nhất' và 'Ca khúc gốc hay nhất', với bài hát Golden.