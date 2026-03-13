Mỹ Tâm: 'Tài là một cái duyên với tôi'

SVO - Chín năm đồng hành cùng nhau với 2 dự án điện ảnh và các MV gây 'bão' mạng xã hội, Mỹ Tâm cho biết, cô rất yêu quý và ngưỡng mộ Mai Tài Phến khi anh dám mơ một giấc mơ lớn trên màn ảnh rộng.

Mới đây, phim điện ảnh Tài đã có buổi chiếu giao lưu cùng truyền thông tại thủ đô và nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả. Sau nhiều lần cân nhắc, Mỹ Tâm cũng đã đồng ý đồng hành cùng Mai Tài Phến, không chỉ ở cương vị nhà sản xuất mà còn ở vai trò diễn viên, đảm nhận vai Út Lanh trong phim: “Từ đầu, tôi chỉ tập trung vào kịch bản. Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý làm sản xuất. Tôi xem xét tính khả thi và những yếu tố phù hợp với đại chúng, sau đó lập tức bắt tay vào sản xuất. Tài là một 'cái duyên' với tôi. Khi nhận được dự án, tôi rất hưng phấn. Khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: 'Mình có mạo hiểm quá không trời?'. Nhưng sau đó, tôi thấy mình có một ê kíp rất chất lượng và chuyên nghiệp".

Đặc biệt, Mỹ Tâm cũng tiết lộ, cô sáng tác ca khúc Chỉ cần gọi tên nhau - OST của phim Tài trong hoàn cảnh rất đặc biệt: “Khi Tâm viết bài hát đó, giữa Tâm với Phến có những tranh luận và mình không đi tới tranh luận cuối cùng. Tâm suy nghĩ rằng, nếu như đặt mình vào vị trí của người đó thì mình sẽ như thế nào. Tâm nghĩ, chắc bạn cũng có nỗi niềm riêng và lúc đó, Tâm đã đặt bút viết”.

Mỹ Tâm chia sẻ "Tài" là mối duyên đặc biệt của cô với Mai Tài Phến.

Nói về sự mạo hiểm lần này của mình, Mai Tài Phến bộc bạch: “Ba năm trước, tôi cũng từng làm một web-drama về hành động. Ở phim đó, tôi cũng thử cả 3 vai trò trong một dự án. Tôi nghĩ, mình sẽ làm được và cố gắng trau dồi thêm. Từ nhỏ, tôi đã thích hành động rồi. Tôi học cách đánh sao cho phù hợp với nhân vật và cả phù hợp với bản thân. Anh em cascadeur hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành dự án này. Sau Tài, tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân. Chắc chắn, tôi sẽ hoàn thiện hơn để có thể thực hiện thêm những dự án trong tương lai”.

Chia sẻ về sự kết hợp đặc biệt cùng Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cho biết: "Khi làm việc với Mỹ Tâm, tôi nhận ra, mình nên làm đủ chứ không nên vượt khả năng để không kiểm soát được. Tôi thích làm phim hành động nên kịch bản ban đầu nhiều cảnh hành động xuyên suốt phim. Khi có Tâm bên cạnh, cô ấy giúp tôi nhận ra mình cần tỉnh táo, bình tĩnh, kiểm soát, chứ không phải muốn làm gì thì làm. Tôi vẫn đang cố gắng học hỏi mọi thứ, làm đạo diễn nhưng phải nghĩ cho công việc của nhà sản xuất".

Mài Tài Phến cho biết, Mỹ Tâm dạy anh rất nhiều điều khi làm việc chung.