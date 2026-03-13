Zendaya để lộ 'vật nhỏ' này liên quan đến Tom Holland, khiến netizen lại dấy lên suy đoán

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ly Ly
SVO - Zendaya tiếp tục khiến người hâm mộ tò mò hơn nữa, sau những tin đồn cho rằng, cô đã bí mật kết hôn với Tom Holland.

Nữ diễn viên được bắt gặp tại Los Angeles khi đeo hai chiếc nhẫn trên ngón áp út lúc tạo dáng chụp ảnh trên thảm đỏ của ESSENCE Black Women in Hollywood Awards Ceremony. Một chiếc nhẫn trông giống nhẫn cưới kiểu Mỹ được đeo cạnh chiếc Rolling Ring của cô.

Trước đó, vào đầu tháng đã rộ lên tin đồn rằng, cặp đôi đã bí mật kết hôn. Khi đó, stylist của nữ diễn viên, đồng thời là ngôi sao của chương trình RuPaul's Drag Race, Law Roach cho biết, họ có thể đã trao lời thề nguyện với nhau.

Cặp đôi lần đầu công khai việc đính hôn vào tháng Một năm ngoái. Nữ diễn viên của Dune khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ với chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn, trong khi cha của Tom sau đó cũng xác nhận chuyện đính hôn của họ sau lễ trao giải Golden Globe Awards. Cặp đôi nổi tiếng vốn rất kín tiếng về đời sống tình cảm. Tom cũng đã từng "chỉnh" lại một phóng viên, khi người này gọi Zendaya là “bạn gái”, bật cười và nói: “Vị hôn thê".

Không chỉ gắn bó trong đời sống cá nhân, hai người còn hợp tác trong công việc. Họ sẽ cùng xuất hiện trong bộ phim The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, dự kiến ra rạp vào ngày 17/7/2026. Trong phim, Tom vào vai Telemachus, con trai của Odysseus, còn vị hôn thê của anh sẽ vào vai nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena. Chỉ vài tuần sau đó, khán giả sẽ tiếp tục thấy họ cùng xuất hiện trên màn ảnh rộng, khi đóng chung trong phần phim về người Nhện, Spider-Man: Brand New Day, dự kiến khởi chiếu vào ngày 31/7.

Ly Ly
Mirror
