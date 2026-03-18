Đổi mới phương thức hoạt động công tác Đoàn: Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới

SVO - Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động công tác Đoàn ngày càng trở nên cấp thiết. Từ định hướng của Trung ương đến những mô hình sáng tạo ở cơ sở như tại phường Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều cách làm mới đang được triển khai để tăng sức hút của tổ chức Đoàn với thanh niên.

Khi thời đại đặt ra yêu cầu mới

Thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc mang tính thời đại, tạo ra nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn, thách thức đan xen. Trong nước, nhiều quyết sách chiến lược mang tính đột phá đã và đang được triển khai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là giai đoạn bản lề của quá trình phát triển mà còn mở ra những vận hội mới mang ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Đoàn ứng dụng công nghệ trong công tác, góp phần đổi mới phương thức hoạt động Đoàn.

Trong dòng chảy ấy, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đứng trước yêu cầu phải thích ứng mạnh mẽ với những thay đổi của thời đại. Với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động đã trở thành một yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm vai trò tập hợp, dẫn dắt thế hệ trẻ của Đoàn.

Từ chủ trương đổi mới đến những sáng kiến cấp cơ sở

Trên thực tế, nhiều cơ sở Đoàn đã chủ động tìm kiếm những phương thức tiếp cận mới, từng bước hình thành các hoạt động Đoàn sáng tạo phù hợp với tình hình phát triển mới.

Tại phường Chương Mỹ (Hà Nội), một số mô hình đổi mới bước đầu cho thấy những tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là kênh TikTok “Đoàn Gen Zì”, được xây dựng nhằm chia sẻ những câu chuyện đời thường của công tác Đoàn dưới góc nhìn gần gũi với thanh niên.

Kênh TikTok “Đoàn Gen Z” là mô hình sáng tạo trong công tác Đoàn tại phường Chương Mỹ, góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn và tiếp cận thanh niên trên môi trường số.

Chính cách thể hiện tự nhiên và chân thực đã giúp kênh thu hút sự quan tâm đáng kể trên mạng xã hội, với khoảng 16,6 nghìn lượt thích và gần 200.000 lượt xem, trung bình hơn 22.000 lượt xem mỗi video, cho thấy khi công tác Đoàn được truyền tải bằng ngôn ngữ phù hợp với môi trường số, sức lan tỏa có thể vượt ra ngoài phạm vi hoạt động truyền thống.

Song song với các sáng kiến trên không gian số, nhiều hoạt động phong trào tại địa phương cũng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Từ những hành động cụ thể ấy, công tác Đoàn từng bước chuyển biến cách thức hoạt động, tạo sức lan tỏa rõ ràng trong cộng đồng.

Đổi mới để giữ vững vai trò dẫn dắt thanh niên

Từ trước đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn tiên phong gắn bó với những bước chuyển của đất nước. Mỗi giai đoạn phát triển đều đặt ra những yêu cầu mới đối với phương thức hoạt động của tổ chức.

Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, nhiệm vụ đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn càng trở nên rõ ràng. Đổi mới không chỉ dừng lại ở việc tổ chức thêm các chương trình mới, mà còn phải được thể hiện trong cách tiếp cận thanh niên: lắng nghe nhiều hơn, khuyến khích sáng tạo nhiều hơn và tận dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ.

Những sáng kiến từ cơ sở, dù là một kênh truyền thông trên mạng xã hội, một ứng dụng công nghệ hay một cách tổ chức phong trào mới, đều góp phần mở rộng không gian hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đoàn viên phường Chương Mỹ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục hành chính, một trong những hoạt động thiết thực của công tác Đoàn tại địa phương.

Định hướng tương lai cho công tác Đoàn

Sự vận động nhanh chóng của xã hội đòi hỏi các tổ chức đoàn thể phải thích ứng để tiếp tục phát huy vai trò của mình. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm vụ phải gắn trực tiếp với thế hệ trẻ - lực lượng đang nắm giữ tương lai của đất nước.

Vì vậy, đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn không chỉ là yêu cầu từ các định hướng chiến lược mà còn là điều kiện cần thiết để công tác Đoàn tiếp tục gắn bó với đời sống của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Bởi lẽ, khi phương thức hoạt động được điều chỉnh phù hợp với thời đại, tổ chức Đoàn mới có thể tiếp tục khơi dậy trong thanh niên tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.