Điểm bầu cử tại các trường đại học hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội non sông

SVO - Ngày 14/3, nhiều điểm bầu cử tại các trường đại học, ký túc xá trên địa bàn Thủ đô, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Hàng nghìn cử tri là sinh viên đang vô cùng háo hức, chờ đợi khoảnh khắc được tự tay bỏ lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Khu vực bỏ phiếu số 34 (đặt tại Ký túc xá Mễ Trì, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón hàng nghìn cử tri sinh viên đến thực hiện quyền công dân. Theo ông Nguyễn Đại Thắng, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ bầu cử đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết để phục vụ khoảng 1.150 cử tri là sinh viên nội trú. Cán bộ được phân công trực hỗ trợ cử tri hàng ngày ngay tại điểm bầu cử. Công tác trang trí khu vực bỏ phiếu, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã hoàn thiện chỉn chu. Tổ bầu cử cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến quy trình bầu cử, kiểm phiếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ được quán triệt tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook được thực hiện thường xuyên, giúp sinh viên nắm bắt thông tin nhanh chóng.

“Lần đầu tiên được đi bầu cử, mình cảm thấy vô cùng háo hức và hồi hộp. Là một người con từ Kon Tum ra Thủ đô học tập, mình đã chủ động tìm hiểu rất kỹ thông tin về các ứng cử viên và sẵn sàng tinh thần cho ngày mai đi bỏ phiếu. Được đi bầu cử, mình cảm thấy bản thân như bước thêm một bước trưởng thành, ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, mình rất tự hào về điều đó”, bạn Lê Đoàn Thanh Hiệp (sinh viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ.

Là đơn vị thường trực của Tổ bầu cử số 19, Đại học Kinh tế Quốc dân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND phường Bạch Mai nhằm bảo đảm công tác bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn và đúng luật định. Anh Vũ Trí Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà trường cho biết, điểm bầu cử này sẽ đón hơn 1.700 cử tri là sinh viên tham gia bỏ phiếu. Những ngày qua, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng đoàn viên. Không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa thông tin, lực lượng thanh niên xung kích của trường còn được huy động để trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn cử tri tại tổ bầu cử.

Đối với nhiều sinh viên tại đây, sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nhận thức chính trị. Bạn Vũ Thái An - sinh viên Khoa Toán Kinh tế (bên trái) chia sẻ: "Lần đầu tiên tham gia bầu cử, mình cảm thấy có chút bỡ ngỡ nhưng xen lẫn là niềm tự hào to lớn. Đây không đơn thuần chỉ là việc đi bỏ phiếu, mà là khoảnh khắc thiêng liêng khi mình thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Khi được trực tiếp lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mình cảm nhận rất rõ ràng rằng bản thân đang góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của đất nước".

Hòa chung không khí hướng về ngày hội lớn, công tác chuẩn bị tại Trường Đại học Hà Nội đến nay đã hoàn tất. Nguyễn Hạ Quyên (21 tuổi, sinh viên khoa Tiếng Anh) không giấu được niềm tự hào. Quyên chia sẻ: “Năm nay, khi chính thức được tự tay bỏ phiếu, mình cảm thấy như vừa nhận được một ‘chứng nhận trưởng thành’. Mình kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều chính sách đột phá về hỗ trợ thực tập, việc làm, phát triển mạng lưới giao thông xanh quanh các trường đại học và số hóa hoàn toàn thủ tục hành chính. Mình tin rằng sự lắng nghe từ phía chính quyền sẽ là bệ phóng để người trẻ đóng góp nhiều hơn cho xã hội”.

Với đặc thù là một môi trường năng động, công tác tuyên truyền tại Trường Đại học Hà Nội được triển khai từ rất sớm và đa dạng về hình thức. Anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hà Nội cho biết: “Với số lượng hơn 700 cử tri là sinh viên, Đoàn Thanh niên đã phối hợp chặt chẽ với Nhà trường từ sớm. Chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền qua các nền tảng mạng xã hội như Fanpage của Đoàn - Hội và Fanpage của Trường. Ngoài ra, thông tin bầu cử liên tục được phát trên các bảng tin, màn hình LED của nhà trường. Các băng rôn, khẩu hiệu cũng được phủ khắp khuôn viên để nhắc nhở và lan tỏa không khí ngày hội đến từng đoàn viên, thanh niên”.

Ngày mai, 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên khắp cả nước, những cử tri trẻ tại các trường đại học trên địa bàn Thủ đô sẽ chính thức bước vào ngày hội non sông. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tại các điểm bầu cử cùng tinh thần trách nhiệm, sự háo hức của tuổi trẻ hứa hẹn sẽ góp phần làm nên thành công tốt đẹp cho cuộc bầu cử, thực sự biến ngày mai thành một ngày hội tự hào và ý nghĩa của toàn dân.