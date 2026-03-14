Điểm bầu cử tại các trường đại học hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội non sông

SVO - Ngày 14/3, nhiều điểm bầu cử tại các trường đại học, ký túc xá trên địa bàn Thủ đô, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội non sông. Hàng nghìn cử tri là sinh viên đang vô cùng háo hức, chờ đợi khoảnh khắc được tự tay bỏ lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.
Khu vực bỏ phiếu số 34 (đặt tại Ký túc xá Mễ Trì, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón hàng nghìn cử tri sinh viên đến thực hiện quyền công dân. Theo ông Nguyễn Đại Thắng, Trưởng ban Quản lý Ký túc xá Mễ Trì, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ bầu cử đã lên kế hoạch vô cùng chi tiết để phục vụ khoảng 1.150 cử tri là sinh viên nội trú. Cán bộ được phân công trực hỗ trợ cử tri hàng ngày ngay tại điểm bầu cử. Công tác trang trí khu vực bỏ phiếu, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã hoàn thiện chỉn chu. Tổ bầu cử cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, phổ biến quy trình bầu cử, kiểm phiếu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, tổ bảo vệ được quán triệt tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm an ninh trật tự. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook được thực hiện thường xuyên, giúp sinh viên nắm bắt thông tin nhanh chóng.
Hòa chung không khí hướng về ngày hội lớn, công tác chuẩn bị tại Trường Đại học Hà Nội đến nay đã hoàn tất. Nguyễn Hạ Quyên (21 tuổi, sinh viên khoa Tiếng Anh) không giấu được niềm tự hào. Quyên chia sẻ: “Năm nay, khi chính thức được tự tay bỏ phiếu, mình cảm thấy như vừa nhận được một ‘chứng nhận trưởng thành’. Mình kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ có thêm nhiều chính sách đột phá về hỗ trợ thực tập, việc làm, phát triển mạng lưới giao thông xanh quanh các trường đại học và số hóa hoàn toàn thủ tục hành chính. Mình tin rằng sự lắng nghe từ phía chính quyền sẽ là bệ phóng để người trẻ đóng góp nhiều hơn cho xã hội”.
Ngày mai, 15/3, cùng với hàng triệu cử tri trên khắp cả nước, những cử tri trẻ tại các trường đại học trên địa bàn Thủ đô sẽ chính thức bước vào ngày hội non sông. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tại các điểm bầu cử cùng tinh thần trách nhiệm, sự háo hức của tuổi trẻ hứa hẹn sẽ góp phần làm nên thành công tốt đẹp cho cuộc bầu cử, thực sự biến ngày mai thành một ngày hội tự hào và ý nghĩa của toàn dân.