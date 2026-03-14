Hoàn tất công tác chuẩn bị 'Ngày hội non sông' tại Trường Sa

TPO - Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết và cách trở địa lý, Khu vực bỏ phiếu số 14 tại đảo Trường Sa (thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Sáng 14/3, Khu vực bỏ phiếu số 14 tại đảo Trường Sa đã hoàn tất công tác tổng duyệt, sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh - Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa - Tổ trưởng tổ bầu cử đảo Trường Sa, luyện tập phần quán triệt nội quy phòng bỏ phiếu và thể lệ bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 14 sẽ tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước (15/3/2026). Mặc dù cách trở về địa lý và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, song Khu vực bỏ phiếu số 14 đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Một số hình ảnh Tiền Phong ghi nhận công tác tổng duyệt tại đảo Trường Sa:

Cổng khu vực bỏ phiếu.

Cử tri nghiên cứu danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khu vực viết phiếu bầu.

Khu vực bỏ phiếu.