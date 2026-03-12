Lá phiếu mang niềm tin và kỳ vọng của cử tri sinh viên

SVO - Với nhiều sinh viên, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là dấu mốc quan trọng để thực hiện quyền làm chủ của công dân. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện lựa chọn cá nhân mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của thế hệ trẻ vào sự phát triển của đất nước.

Chủ động tìm hiểu để bỏ phiếu có trách nhiệm

Bùi Lê Phương Anh - sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ủy viên BCH Đoàn trường, Ủy viên BCH Hội Sinh viên Trường cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Bùi Lê Phương Anh - sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Theo Phương Anh, với niềm tự hào của một cử tri trẻ, cô bạn chủ động theo dõi thông tin về cuộc bầu cử thông qua các kênh báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước cũng như các kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

Là sinh viên năm thứ năm ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Nguyễn Công Vinh - Bí thư Chi bộ Sinh viên Y khoa 1 cho biết dù lịch học và lịch trực khá dày nhưng bản thân luôn quan tâm theo dõi các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử. Vinh thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh truyền hình, báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của địa phương và Nhà trường. Bên cạnh đó, các bản tin, sản phẩm truyền thông trực quan của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên cũng giúp sinh viên nắm bắt nhanh các mốc thời gian và những điểm mới của cuộc bầu cử. “Cầm lá phiếu trên tay không chỉ là quyền lợi của công dân mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành về nhận thức chính trị của thế hệ trẻ”, Vinh chia sẻ.

Nguyễn Công Vinh - sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Cùng chung sự quan tâm, Lê Quang Thạch Anh - sinh viên năm 3 ngành Luật - Học viện Cán bộ TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện bày tỏ với vai trò là đảng viên, cán bộ Đoàn - Hội và sinh viên ngành luật, nam sinh chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến bầu cử.

Lê Quang Thạch Anh - sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM.

Theo Thạch Anh, việc tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND giúp người trẻ hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình, đồng thời có thể góp phần tuyên truyền, giải thích để những người xung quanh hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia bầu cử.

Kỳ vọng đại biểu lắng nghe tiếng nói của người trẻ

Theo các sinh viên, lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện niềm tin mà còn gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Phương Anh cho biết cô mong các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tâm huyết của người đại diện cho nhân dân; không chỉ lắng nghe tiếng nói của cử tri mà còn chủ động đề xuất các chính sách thiết thực, góp phần phát triển đất nước bền vững.

“Đặc biệt, mình kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ thông qua các chính sách về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ hội khởi nghiệp cho sinh viên”, Phương Anh bày tỏ kỳ vọng.

Từ góc nhìn của một sinh viên y khoa, Nguyễn Công Vinh bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ có những quyết sách thúc đẩy phát triển lĩnh vực y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành y.

Bên cạnh đó, Vinh cũng kỳ vọng các chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ nhân viên y tế, đặc biệt là tại tuyến cơ sở và những chuyên khoa nhiều áp lực, để các bác sĩ trẻ yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.

Trong khi đó, Thạch Anh cho rằng các đại biểu cần chú trọng hơn đến các chính sách liên quan đến cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cũng như thúc đẩy chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân

Không chỉ tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, nhiều sinh viên còn ý thức được trách nhiệm lan tỏa thông tin chính thống và ý nghĩa của cuộc bầu cử đến bạn bè, cộng đồng.

Phương Anh cho biết bản thân luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin chính thống và khuyến khích bạn bè tìm hiểu về vai trò của lá phiếu, bởi khi thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của quyền bầu cử và chủ động tham gia, cuộc bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Với vai trò Bí thư Chi bộ Sinh viên, Công Vinh cùng các đoàn viên, đảng viên trẻ thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật liên quan đến bầu cử trong các buổi sinh hoạt, đồng thời nhắc nhở sinh viên nâng cao khả năng chọn lọc thông tin trên mạng xã hội. “Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, sinh viên cần chủ động lan tỏa những thông tin tích cực, đồng thời kiên quyết phản bác những thông tin sai lệch liên quan đến công tác bầu cử”, Vinh chia sẻ.

Theo Thạch Anh, mỗi sinh viên hoàn toàn có thể trở thành một “cây tuyên truyền” tích cực, chia sẻ thông tin chính thống và khuyến khích mọi người tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm. “Việc lan tỏa nhận thức đúng đắn về bầu cử cũng chính là góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử”, Thạch Anh tâm sự.

Lần đầu đi bầu, niềm tự hào và kỳ vọng

Lê Trần Minh Thảo - sinh viên năm thứ ba Khoa Quốc tế - Đại học Huế chia sẻ, lần đầu tiên được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp khiến cô cảm thấy rất vinh dự và tự hào.

Lê Trần Minh Thảo - sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế.

“Đây không chỉ là quyền lợi của mỗi công dân mà còn là trách nhiệm để góp phần lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Khoảnh khắc cầm lá phiếu trên tay cũng sẽ là lúc mình cảm nhận rõ hơn vai trò và trách nhiệm của một sinh viên, một thế hệ tương lai trong việc tham gia xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, Minh Thảo chia sẻ.

Trước khi tham gia bầu cử, Minh Thảo chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên thông qua báo chí, cổng thông tin điện tử của địa phương và các tài liệu được niêm yết tại khu vực bầu cử. Cô cũng đọc kỹ tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên để có sự lựa chọn khách quan và có trách nhiệm.

Thế hệ cử tri trẻ hôm nay không chỉ quan tâm đến việc thực hiện quyền bầu cử mà còn mong muốn đóng góp tiếng nói vào các vấn đề của đất nước. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm và niềm tin gửi gắm vào tương lai.

