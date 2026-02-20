Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Bùi Thanh Nga: Tỏa sáng từ Quán quân 'Sinh viên thế hệ mới 2024' đến nữ đảng viên trẻ Thủ đô 2025

Thu Mai
SVO - Bùi Thanh Nga (sinh năm 2003) - Quán quân cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024”, hai năm liền nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và là nữ đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô 2025. Đằng sau những danh hiệu là hành trình bền bỉ của một sinh viên chọn sống có trách nhiệm, cống hiến và trưởng thành.

anh-1.jpg
Bùi Thanh Nga - sinh viên năm thứ tư của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chọn ngành với cơ duyên dang dở và dấu ấn “Sinh viên thế hệ mới”

Thanh Nga đang theo học ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ít ai biết rằng hành trình này bắt đầu từ ước mơ du học phải tạm dừng vì đại dịch. Khi theo học ở THPT Chuyên Thái Bình, Nga từng nuôi dự định du học tại Trung Quốc. Đại dịch COVID-19 khiến kế hoạch của Nga tạm gác lại. “Với mình, học Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc không chỉ để giỏi ngoại ngữ mà còn để hiểu sâu hơn về văn hoá, tư duy, cách vận hành của một quốc gia. Đó là nền tảng cho công việc mình mơ ước sau này”, cô nàng chia sẻ.

Bước ngoặt lớn trong hành trình sinh viên của Thanh Nga đến từ cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024”, nơi cô bạn và đồng đội giành ngôi Quán quân với dự án phát triển Câu lạc bộ Ngôn ngữ ký hiệu. “Giây phút trở thành Quán quân cuộc thi, mình đã vỡ oà cảm xúc vì tự hào, tự hào về đồng đội của mình, về những người đã ủng hộ dự án. Hành trình đem dự án Câu lạc bộ Ngôn ngữ ký hiệu, từ trang giấy ra đời thực là một hành trình không hề dễ dàng để mình và đồng đội “Phá bỏ rào cản giữa hai thế giới”. Hiện nay, Câu lạc bộ có cơ hội được triển khai rất nhiều dự án ý nghĩa, đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ để lan tỏa ngôn ngữ ký hiệu tới khắp xã hội”, Thanh Nga cho biết.

anh-2.jpg
Thanh Nga và đồng đội giành ngôi Quán quân cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024”.

Bên cạnh đó, hai năm liên tiếp Thanh Nga nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam dành cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Tham gia công tác Hội từ năm nhất đại học, Nga xem đây là “trường học thứ hai” giúp bản thân trưởng thành. Theo học tại Trường, Thanh Nga là một thủ lĩnh sinh viên năng động, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. “Một sinh viên làm công tác Hội trước hết phải có trách nhiệm với chính mình. Có trách nhiệm với học tập và rèn luyện, mình mới đủ uy tín để gánh vác trách nhiệm với tập thể”, Nga tâm sự.

anh-3.jpg
Thanh Nga đang đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bản lĩnh chính trị và khát vọng hội nhập của đảng viên trẻ

Năm 2025, Nga là nữ đảng viên trẻ tiêu biểu Thủ đô. Nữ sinh cho rằng trách nhiệm của sinh viên là đảng viên trẻ hôm nay nằm ở sự trung thực với bản thân: học tốt, sống có đạo đức, bảo vệ sự thật, chống tin giả và góp phần giải quyết vấn đề xã hội bằng hành động cụ thể. “Thế hệ trẻ không nhất thiết phải làm những điều to lớn, vĩ đại, chúng ta cần chăm chỉ, học tốt và làm việc thực chất”, Nga bày tỏ.

anh-4.jpg
Thanh Nga vinh dự là 1 trong 95 đại biểu gặp gỡ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhân dịp 95 năm thành lập Đảng và nhận Kỷ niệm chương nữ đảng viên tiêu biểu Thủ đô 2025.

Vừa qua, Thanh Nga vinh dự được tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: “Khi được tham gia phục vụ Đại hội, mình vô cùng vinh dự và tự hào. Đây không chỉ là một cột mốc chính trị quan trọng của đất nước mà còn là cơ hội trải nghiệm quý giá đối với mình trên hành trình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Được góp phần công sức nhỏ bé vào sự thành công chung của Đại hội, mình thấm thía hơn về trách nhiệm, lý tưởng và niềm tin của đảng viên trẻ trong thời đại mới, được truyền cảm hứng bởi các tấm gương đảng viên tiền bối. Điều đó tiếp thêm động lực khiến mình phải nỗ lực hơn, phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng và đất nước dành cho đảng viên trẻ”.

anh-5.jpg
Tham gia phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Môi trường Đảng, Đoàn - Hội đã giúp Nga xây dựng lập trường chính trị vững vàng, rèn luyện đạo đức, tinh thần dám nghĩ dám làm và dám sửa sai. Với Nga, trưởng thành không chỉ là thành tích cá nhân mà là biết sống có ích và đặt lợi ích tập thể lên trên.

Một trải nghiệm đáng nhớ khác của Nga là được tham gia Hành trình đỏ của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc vào tháng 11/2025 diễn ra tại Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây. Nga chia sẻ: “Chương trình được tổ chức với các hoạt động giao lưu, tham quan di tích lịch sử cách mạng, dấu chân Bác Hồ tại Trung Quốc, diễn đàn thanh niên Việt - Trung mang chủ đề “Kế thừa gen đỏ” và mình được khám phá thêm về di sản văn hoá phi vật thể của Trung Quốc. Mình rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo, không khí ấm áp từ phía bạn bè Trung Quốc. Là sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, mình được trực tiếp giao lưu, chia sẻ về tình hữu nghị hai nước, tham gia các buổi trò chuyện, đối thoại, sâu sắc và chứng kiến cách họ bảo tồn văn hóa cổ xưa một cách sống động giữa hiện đại hóa. Bên cạnh đó, mình còn được gặp gỡ và kết nối với các thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu khắp cả nước. Hành trình tuy ngắn nhưng cho mình nhiều cảm xúc từ những giây phút xúc động trước các địa chỉ đỏ đến niềm tự hào khi đại diện tuổi trẻ Việt Nam phát biểu, kết nối “nguồn gen đỏ” giữa hai quốc gia”.

anh-6.jpg
Tham gia Hành trình đỏ của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc vào tháng 11/2025.

Thông điệp Thanh Nga gửi đến sinh viên là rèn luyện toàn diện, học giỏi, sống đạo đức, khỏe mạnh, cống hiến thực chất và đặc biệt là luôn sẵn sàng hội nhập. “Mình nghĩ để hội nhập quốc tế hiệu quả, sinh viên Việt Nam cần chuẩn bị toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và tâm thế như: Ngoại ngữ để giao tiếp tự tin và tiếp cận tri thức; biết tôn trọng sự khác biệt, học hỏi từ người khác; có kiến thức nền tảng về lịch sử, văn hóa, chính trị quốc tế để tự tin tham gia đối thoại, tránh bị động hoặc hiểu lầm; rèn luyện kỹ năng mềm và hành động thực tế là tham gia các chương trình trao đổi, tình nguyện quốc tế, dự án cộng đồng để tích lũy kinh nghiệm sống”, Nga bày tỏ.

Từ một nữ sinh yêu ngoại ngữ đến thủ lĩnh phong trào, từ sinh viên năng động đến nữ đảng viên trẻ tiêu biểu, hành trình của Bùi Thanh Nga cho thấy một “sinh viên thế hệ mới”: học để hiểu, làm để cống hiến và trưởng thành cùng trách nhiệm xã hội.

Ảnh NVCC

Thu Mai
#Hành trình trưởng thành của nữ sinh viên #Tham gia hoạt động hội và phong trào sinh viên #Chương trình hội nhập và hợp tác quốc tế #Vai trò của đảng viên trẻ trong xã hội #Dự án phát triển cộng đồng và ngôn ngữ ký hiệu #Trách nhiệm xã hội của sinh viên năng động #Kỷ niệm chương và vinh dự quốc gia #Giao lưu quốc tế và hợp tác Việt-Trung

