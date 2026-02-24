Từ thủ khoa Ngữ văn đến Quý quân MIC VÀNG: Hành trình 'phá kén' định vị bản thân của nữ sinh Nhân văn

SVO - Từng ghi dấu ấn với danh hiệu thủ khoa môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Hà Nội, Nguyễn Hoàng Nhi (sinh năm 2006) tiếp tục nỗ lực chạm ngôi vị Quý quân Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình Toàn năng - MIC VÀNG: SOUVERAIN. Phía sau bước chuyển mình từ giảng đường đến sân khấu là hành trình bền bỉ rèn bản lĩnh, kỷ luật và nỗ lực định vị dấu ấn cá nhân của nữ sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Nền tảng học thuật vững chắc nâng đỡ giấc mơ MC

Ngay từ những năm phổ thông, Nguyễn Hoàng Nhi đã cho thấy sự nổi bật ở cả học tập và hoạt động phong trào. Nữ sinh sinh năm 2006 từng giành giải Nhất học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp cụm Nam – Bắc Từ Liêm và trở thành thủ khoa môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Hà Nội. Hiện tại, Nhi là sinh viên ngành Quản trị Khách sạn, khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với GPA xuất sắc.

Nguyễn Hoàng Nhi - Sinh viên năm hai ngành Quản trị Khách sạn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Niềm yêu thích sân khấu của Hoàng Nhi được hình thành từ sớm. Từ bậc tiểu học, cô đã quen với ánh đèn qua các tiết mục văn nghệ. Đến cấp ba, cơ duyên với chiếc micro nhiều hơn khi Nhi liên tục được giao nhiệm vụ dẫn chương trình cho nhiều sự kiện của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. “Sự lo lắng khi đứng trên sân khấu lại cho mình thấy một sự phấn khích rất đặc biệt. Cảm giác được đứng trước mọi người, được cất tiếng nói và được lắng nghe khiến mình thấy rất hạnh phúc. Chính khoảnh khắc đó đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, khiến mình nhận ra mình thật sự yêu cảm giác đứng trên sân khấu”, Nhi chia sẻ.

Nếu trước đây nữ sinh chủ yếu dẫn bằng bản năng thì sau nhiều lần trải nghiệm dẫn trên sân khấu, cô dần hình thành phong thái chuyên nghiệp. Nhi học cách kiểm soát giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, xử lý tình huống và kết nối với khán giả một cách tự nhiên hơn. Từ mục tiêu hoàn thành phần dẫn, cô chuyển sang khát vọng truyền tải cảm xúc và góp phần tạo nên linh hồn cho chương trình.

Hoàng Nhi tại sân khấu Bán kết Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình Toàn năng - MIC VÀNG: SOUVERAIN.

Theo Nhi, nền tảng Ngữ văn chính là trợ thủ đắc lực trong hành trình chinh phục đam mê của mình. Tư duy ngôn ngữ giúp cô cảm thụ nội dung tốt, lựa chọn từ ngữ tinh tế và diễn đạt mạch lạc. “Việc học Văn rèn cho mình thói quen quan sát, phân tích bối cảnh và hiểu ý nghĩa phía sau mỗi câu chuyện, nên khi dẫn chương trình mình không chỉ đọc lời dẫn mà còn thật sự hiểu tinh thần của nội dung để thể hiện cho đúng cảm xúc và thông điệp. Nói cách khác, nền tảng tư duy trong môn Văn giúp mình rất nhiều trong việc không chỉ làm chủ lời nói mà còn làm chủ chiều sâu của lời nói”, cô bày tỏ.

Hành trình chinh phục Quý quân tại MIC VÀNG: SOUVERAIN

Xuất phát từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn và “được va chạm trong môi trường chuyên nghiệp để biết mình đang ở đâu”, Hoàng Nhi quyết định ghi danh tại Cuộc thi Tìm kiếm Người dẫn chương trình Toàn năng - MIC VÀNG: SOUVERAIN.

Xuyên suốt cuộc thi, nữ sinh ngành Quản trị Khách sạn duy trì chế độ luyện tập kỷ luật. Mỗi ngày cô đều luyện giọng, tập hơi thở, ghi âm phần dẫn để tự sửa lỗi và chủ động luyện các tình huống giả định. Bên cạnh đó là quá trình nghiên cứu kịch bản, phong cách dẫn và nghiêm túc tiếp thu góp ý từ ban giám khảo cùng các anh chị đi trước.

Hoàng Nhi trong vòng thi cầu truyền hình kết hợp xử lý tình huống trong đêm Chung kết.

Khi tên Nguyễn Hoàng Nhi được xướng lên ở vị trí Quý quân, nữ sinh không giấu được xúc động. Giọt nước mắt bật ra sau một tháng nỗ lực với cuộc thi. “Đó không chỉ là kết quả mà là cảm giác mọi nỗ lực của mình đã được đền đáp. Trải nghiệm tại cuộc thi chắc chắn sẽ là kỷ niệm mình nhớ mãi trên hành trình làm nghề”, Nhi chia sẻ.

Hoàng Nhi nhận giải Quý quân tại MIC VÀNG: SOUVERAIN.

Sau cuộc thi, điều cô nhận rõ nhất là sự thay đổi trong tư duy. Nếu trước đây mục tiêu là dẫn cho đúng thì nay cô hướng tới dẫn để được mọi người nhớ. Cuộc thi không chỉ giúp Nhi tiến bộ về kỹ năng mà còn khiến cô trưởng thành về bản lĩnh, chủ động hơn và dám thử thách bản thân ở những màu sắc mới thay vì chỉ ở trong vùng an toàn như trước. Danh hiệu là cột mốc đáng trân trọng nhưng với Nhi, giá trị lớn nhất chính là sự trưởng thành qua hành trình trải nghiệm.

Sinh viên hiện đại cân bằng giữa đam mê và kỷ luật

Giữa lịch học dày và hoạt động sân khấu sôi nổi, Hoàng Nhi vẫn duy trì GPA xuất sắc. Bí quyết của cô nằm ở việc xác định rõ thứ tự ưu tiên và quản lý thời gian chặt chẽ. “Mình luôn xem việc học là nền tảng nên chưa bao giờ để đam mê sân khấu chi phối mục tiêu học tập”, Nhi khẳng định.

Thực tế, việc học tốt lại trở thành lợi thế cho hành trình chinh phục bản lĩnh sân khấu của cô. Quá trình rèn luyện học thuật giúp Nhi hình thành tính kỷ luật, khả năng chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần tiếp thu góp ý nhanh. Ngược lại, sân khấu cũng giúp cô tự tin hơn trong giao tiếp và trình bày học thuật.

Hiện tại, ngoài danh hiệu Quý quân Mic Vàng 2026, Hoàng Nhi còn giữ vai trò Trưởng ban Nhân sự PEM, Câu lạc bộ Thuyết trình MC nhiệm kỳ 2025–2026, đồng thời từng là Trưởng ban MC Câu lạc bộ Văn nghệ Truyền thông thời phổ thông. Cô cũng thường xuyên xuất hiện với vai trò diễn giả, MC cho nhiều tọa đàm, chương trình giao lưu và sự kiện văn hóa.

Hoàng Nhi hiện là Trưởng ban Nhân sự PEM, CLB Thuyết trình MC nhiệm kỳ 2025–2026.

Với góc nhìn của một người trẻ đang trên hành trình trưởng thành, Nhi cho rằng nỗi sợ không phải dấu hiệu của sự yếu kém mà là tín hiệu của cơ hội phát triển. Cô nhắn gửi đến các bạn trẻ còn chần chừ: Hãy cho bản thân một lần dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bởi điều khiến mỗi người tự hào nhất đôi khi không phải là làm tốt đến đâu mà là đã đủ can đảm để bắt đầu.

Bên cạnh học tập, Hoàng Nhi tích cực tham gia hoạt động tại Câu lạc bộ Thuyết trình MC.

Trong tương lai, nữ sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đặt mục tiêu trở thành MC song ngữ, thậm chí đa ngữ để chinh phục nhiều sân khấu mang tính quốc tế hơn. Với nền tảng học thuật vững vàng, tinh thần kỷ luật và khát vọng không ngừng làm mới mình, Nguyễn Hoàng Nhi đang từng bước chứng minh hình ảnh một sinh viên hiện đại: bản lĩnh trên sân khấu và nghiêm túc trên giảng đường.

(Ảnh: NVCC)