Lao động sớm để nuôi ước mơ đại học: Hành trình trưởng thành của nam sinh Đại học Văn hoá

SVO - Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 2004), sinh viên ngành Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật, Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, là gương mặt tiêu biểu với nhiều năm liền nhận học bổng và dấu ấn Đoàn - Hội. Từ lao động sớm, làm nhiếp ảnh tự trang trải, Cường bước sang năm mới 2026 với hành trình bền bỉ và những mục tiêu dài hơi phía trước.

Từ xưởng may đến giảng đường văn hoá

Trên hành trình học tập, Mạnh Cường ghi dấu bằng hai năm liên tiếp nhận học bổng (2023-2024, 2024-2025), bốn năm đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, ba năm là sinh viên ưu tú, cùng danh hiệu Tình nguyện viên xuất sắc vì cộng đồng. Cường hiện giữ vai trò Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh HUCAM và được ghi nhận là sinh viên có thành tích nổi bật trong công tác truyền thông, phong trào của Trường và Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật năm học 2024-2025.

Mạnh Cường đang là sinh viên ngành Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật, Khoa Quản lý Văn hoá Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Phía sau những kết quả ấy là quãng thời gian sớm lao động tại xưởng may từ khi còn học THPT. Bố mất sớm, mẹ sức khỏe không ổn định, Cường làm công nhân thời vụ để phụ giúp gia đình và tích góp chi phí cho ước mơ học đại học. Trải nghiệm đó giúp Cường thấu hiểu giá trị của lao động và xác định học tập là con đường bền vững để thay đổi hoàn cảnh.

Giữa năm 2024, khi mẹ bị tai biến phải điều trị dài ngày, áp lực học tập và tài chính dồn lên vai. Cường vừa đảm bảo việc học, vừa chăm sóc mẹ, đồng thời nhận chụp ảnh và làm truyền thông cho một studio để có thêm thu nhập. Giai đoạn này buộc Cường rèn khả năng tự quản lý thời gian, giữ kỷ luật và không cho phép mình bỏ cuộc.

Mạnh Cường vinh dự nhận Giấy khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động phong trào và công tác sinh viên.

Song song với việc học ngành Chính sách văn hoá và Quản lý nghệ thuật, Cường theo đuổi nhiếp ảnh một cách nghiêm túc. Từ tự học, tự chịu trách nhiệm với từng sản phẩm đến điều hành CLB Nhiếp ảnh, cậu từng bước biến chiếc máy ảnh thành công cụ lao động ổn định. Thực hành giúp Cường vận dụng kiến thức quản lý, truyền thông vào tổ chức hoạt động; ngược lại, nền tảng học thuật giúp việc làm nghề có định hướng và ý thức xã hội rõ ràng hơn.

Từ xưởng may đến giảng đường, từ bệnh viện đến hoạt động phong trào, hành trình của Mạnh Cường là quá trình tích lũy lâu dài. Những thành quả đạt được hôm nay không tách rời những năm tháng lao động sớm và lựa chọn kiên trì với con đường đã đặt ra.

Mạnh Cường trong các hoạt động chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh HUCAM.

Tết là điểm tựa và những mùa xuân được đánh đổi bằng nỗ lực

Từng sớm bước vào lao động để phụ giúp gia đình, Mạnh Cường cảm nhận Tết theo một cách khác so với nhiều bạn bè đồng trang lứa. Với nam sinh, Tết không đơn thuần là kỳ nghỉ hay những cuộc vui đầu năm, mà là thời điểm để nhìn lại một năm đã qua, những điều làm được và cả những điều còn “nợ” gia đình. “Tết với mình không chỉ là sum vầy, mà là lúc tự hỏi bản thân đã cố gắng đủ chưa”, Cường chia sẻ.

Chính quãng thời gian lao động sớm giúp Cường thấu hiểu giá trị của sự đủ đầy và đoàn tụ. Sau những biến cố gia đình, đặc biệt là khi mẹ trải qua thời gian điều trị dài ngày, mỗi mùa xuân trở về càng mang ý nghĩa đặc biệt. Chỉ cần mẹ khỏe hơn, gia đình quây quần bên mâm cơm ngày Tết, với Cường đã là một sự trọn vẹn. “Mình trân trọng Tết theo cách lặng lẽ hơn, vì hiểu rằng bình an không phải điều hiển nhiên”, anh nói.

Mạnh Cường trong buổi sinh hoạt chuyên môn của CLB Nhiếp ảnh Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

Đón Tết Bính Ngọ 2026, gia đình Cường chuẩn bị năm mới trong không khí giản dị nhưng ấm cúng. Không còn đặt nặng hình thức, điều quan trọng nhất là sự hiện diện đủ đầy của các thành viên trong gia đình. Những khoảnh khắc cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tất niên hay ngồi bên nhau trò chuyện cuối năm trở thành những điều đáng quý hơn bao giờ hết. Sau một hành trình nhiều nỗ lực và thử thách, Cường nhận ra Tết không nằm ở sự sung túc vật chất, mà ở cảm giác bình an và gắn kết.

Với Mạnh Cường, Tết là “khoảng lặng” cần thiết sau những năm tháng vừa học tập, vừa làm việc để chăm lo cho gia đình. Đó là thời điểm để chậm lại, nhìn lại những khó khăn đã vượt qua và tiếp thêm động lực cho chặng đường mới. “Tết không phải là điểm dừng, mà là điểm tựa tinh thần để mình bước tiếp với niềm tin vững vàng hơn”, Cường bày tỏ.

Mạnh Cường tích cực học tập và rèn luyện tại Khoa.

Bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Mạnh Cường đặt mục tiêu giữ vững và nâng cao kết quả học tập, đào sâu nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực chuyên ngành. Song song với đó là định hướng phát triển nhiếp ảnh theo hướng chuyên nghiệp và bền vững hơn, nâng cao tay nghề và đóng góp nhiều hơn cho hoạt động của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Trong cuộc sống, mục tiêu lớn nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình, đặc biệt là mẹ, từng bước xây dựng sự ổn định lâu dài. “Chỉ cần kiên trì với những điều đã chọn, mình tin năm mới sẽ là hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy hy vọng”, Cường chia sẻ.

Nhân dịp Tết đến xuân về, Mạnh Cường gửi gắm lời động viên tới những sinh viên đang phải vừa học, vừa làm, đặc biệt là các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nuôi dưỡng đam mê. “Hãy tin vào giá trị của những nỗ lực âm thầm mỗi ngày. Đam mê không cần bắt đầu từ điều kiện đủ đầy, mà cần được nuôi lớn bằng sự kiên trì và trách nhiệm”, Cường nhắn nhủ. Với Cường, những ngày tháng vất vả không phải là thiệt thòi, mà chính là hành trang quý giá để mỗi người vững vàng hơn khi bước vào những mùa xuân mới của cuộc đời.

(Ảnh: NVCC)