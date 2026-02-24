Từ bản nhỏ Cao Bằng đến giảng đường Sư phạm, nữ sinh vùng cao vượt khó để theo đuổi ước mơ đứng lớp

SVO - Sinh ra từ bản nhỏ vùng cao Cao Bằng, Sằm Thị Vân (sinh năm 2006) vượt qua thiếu thốn, từng có lúc đứng trước nguy cơ dừng học nhưng không bỏ cuộc. Nhờ cử tuyển và học bổng hỗ trợ, Vân trở thành sinh viên Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, giành giải Nhất “Tết Talk – Speak Your Culture”, từng bước khẳng định bản thân và nuôi dưỡng khát vọng trở thành cô giáo vùng cao.

Khi học bổng thắp lại ước mơ học tập

Rời bản nhỏ vùng cao để bước vào môi trường đại học, Vân cho biết cô yêu thích việc giao tiếp, trao đổi và làm việc trong môi trường năng động, nơi tiếng Anh trở thành cầu nối mở rộng cơ hội học tập và hội nhập. Với Vân, trở thành giáo viên không chỉ là dạy ngôn ngữ mà còn là cách tiếp thêm động lực, giúp học sinh tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh.

Vân lớn lên từ bản nhỏ vùng cao, mang theo khát vọng vươn lên bằng con đường học tập.

Xuất phát điểm từ vùng cao, khó khăn lớn nhất của Vân là điều kiện học tập hạn chế và ít cơ hội tiếp cận môi trường học hiện đại, đặc biệt trong rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Việc tự tìm tài liệu và định hướng học tập cũng là thách thức không nhỏ. Tuy nhiên, những trở ngại ấy đã tôi luyện cho Vân ý chí và tinh thần tự học.

Bước ngoặt đến vào cuối cấp THCS khi Vân gặp thầy giáo Bế Văn Long. Thời điểm lớp 8 - 9, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vân từng có ý định dừng học sau khi tốt nghiệp THCS. “Khi đó mình từng nghĩ sẽ không thể học tiếp. Thầy đã lắng nghe, động viên và giúp mình tin rằng con đường học tập vẫn còn phía trước”, Vân nhớ lại. Qua sự giới thiệu của thầy, Vân nhận được hỗ trợ từ Quỹ học bổng VSI. Sự đồng hành ấy không chỉ giúp giảm áp lực chi phí mà còn là nguồn động viên tinh thần để Vân kiên định theo đuổi ước mơ.

Vân là sinh viên Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Từ bản nhỏ đến giảng đường sư phạm

Trước khi lựa chọn con đường sư phạm, Vân từng nhận ra ngành học ban đầu chưa phù hợp và quyết định tạm dừng một năm để nhìn lại bản thân. Khoảng lặng này giúp Vân xác định rõ định hướng lâu dài, chủ động trau dồi kỹ năng và chuẩn bị tâm thế vững vàng hơn cho chặng đường tiếp theo.

Một bước ngoặt quan trọng khác đến từ chính sách cử tuyển. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, cơ hội này giúp Vân tiếp tục việc học, giảm áp lực tài chính và yên tâm định hướng tương lai. Từ đó, Vân tin rằng hoàn cảnh không quyết định tất cả; điều quan trọng là biết trân trọng cơ hội và nỗ lực xứng đáng.

Vân tự hào nhận giải thưởng.

Hiện theo học ngành Sư phạm tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vân đặt mục tiêu trở thành giáo viên, tập trung rèn nền tảng chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, phát âm và phương pháp giảng dạy. Cô cũng chú trọng các kỹ năng sư phạm như thuyết trình, quản lý lớp và thiết kế bài giảng. Từ những trải nghiệm đã qua, mỗi bước ngoặt trong hành trình học tập đều trở thành bài học giúp Vân thêm vững vàng trên con đường theo đuổi nghề giáo.

Bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định mình

Trong hành trình học tập, Vân xem những thành tích đạt được là cột mốc quan trọng giúp cô từng bước khẳng định bản thân. Đặc biệt, giải Nhất cuộc thi “Tết Talk - Speak Your Culture” trở thành dấu ấn đáng nhớ khi Vân có cơ hội sử dụng tiếng Anh để chia sẻ về văn hóa Tết - chủ đề gần gũi với chính mình.

Vân tham gia hoạt động tập thể với tinh thần năng động và trách nhiệm.

Với Vân, giải thưởng không chỉ là thành tích mà là dấu mốc cho quá trình vượt qua giới hạn bản thân. Trong quá trình chuẩn bị, Vân tập trung xây dựng nội dung, luyện phát âm và rèn sự tự tin khi nói trước đám đông. Theo cô, thử thách lớn nhất là vượt qua sự rụt rè và nỗi sợ sai. “Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình nhận ra bản thân có thể làm được nhiều điều hơn”, Vân chia sẻ.

Bên cạnh học tập, Vân tích cực tham gia hiến máu, hiến tóc cho bệnh nhân và các hoạt động thiện nguyện, qua đó hình thành ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Những trải nghiệm này giúp cô học cách sẻ chia và lan tỏa giá trị tích cực.

Nhìn lại hành trình từ trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng đến giảng đường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, điều Vân tự hào nhất là không bỏ cuộc trước hoàn cảnh. Với cô, được tiếp tục học tập hôm nay vừa là thành quả, vừa là động lực để đi tiếp.

Vân tích cực tham gia các hoạt động tại trường.

Trong tương lai, Vân mong muốn trở thành một giáo viên vững chuyên môn và thấu hiểu học sinh, đặc biệt là các em ở vùng cao. “Mình hiểu các em không chỉ cần kiến thức mà còn cần sự động viên và niềm tin. Mình muốn tạo ra môi trường học tập nơi học sinh không sợ sai, dám nói và dám thể hiện chính mình”, Vân chia sẻ. Theo cô, người giáo viên tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn đồng hành, truyền động lực và gieo hy vọng để học sinh tin rằng xuất phát điểm không quyết định tương lai.

Từ câu chuyện của mình, Vân gửi gắm tới những bạn trẻ lời nhắn nhủ đầy kiên định: “Đừng từ bỏ ước mơ chỉ vì hoàn cảnh. Có thể chúng ta không có xuất phát điểm thuận lợi, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực từng ngày, mình tin ai cũng có thể thay đổi tương lai của chính mình”.

(Ảnh: NVCC)