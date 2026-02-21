‘Còn mùng là còn Tết’: Nữ sinh NEU tinh khôi trong tà áo dài

SVO - Không vội vã khép lại kỳ nghỉ lễ, Lê Hồ Quỳnh Mai - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) chọn cách tận hưởng không khí xuân đầy khác biệt qua bộ ảnh áo dài tinh khôi tại Thủ đô. Với quan niệm sống tích cực "còn mùng là còn Tết", cô bạn Gen Z này không chỉ lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân, mà còn gửi gắm thông điệp về sự trân trọng những giá trị cốt lõi và tinh thần sẵn sàng cho một năm mới rực rỡ.

Lê Hồ Quỳnh Mai (sinh năm 2006) lớn lên tại Nghệ An, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và đậm đà bản sắc văn hóa. Mỗi dịp Tết đến xuân về, Nghệ An luôn là điểm đến thân thương, nơi cô tìm về với gia đình và cội nguồn: "Năm nào cũng vậy, Nghệ An luôn là nơi mình chọn để trở về. Không khí Tết ở quê mình rất đặc biệt, vừa nhộn nhịp với các hoạt động cộng đồng, vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm".

Những ngày Tết ở quê nhà là những khoảnh khắc quý giá, khi Quỳnh Mai cùng mẹ chuẩn bị mâm cúng tất niên, gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an. Cô dành trọn những ngày đầu năm cho gia đình, họ hàng, trước khi cùng bạn bè dạo phố trong những bộ váy áo xinh xắn. Khoảng thời gian bên ông bà, cha mẹ là "trạm sạc năng lượng" quý giá, giúp cô bắt đầu một năm mới đầy ý nghĩa.

Được biết, đây là năm thứ hai Quỳnh Mai lựa chọn Hồ Gươm là nơi để thực hiện bộ ảnh áo dài. Dù là thiết kế truyền thống hay cách tân, khi khoác lên mình chiếc áo dài, Quỳnh Mai cảm thấy được kết nối sâu sắc với nét đẹp văn hóa dân tộc. Lựa chọn áo dài giữa lòng Thủ đô là cách cô tận hưởng không khí Tết trọn vẹn và góp phần lan tỏa niềm tự hào di sản đến mọi người xung quanh. Cô chia sẻ: "Với mình, áo dài không chỉ là trang phục, mà là biểu tượng của sự tiếp nối".

Năm 2025 là một năm đặc biệt với Quỳnh Mai, đánh dấu những trải nghiệm và sự trưởng thành quan trọng. Cô đã dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức tại các cuộc thi sắc đẹp quy mô.

Dù chưa đạt được thành tích như mong đợi, Quỳnh Mai không hề hối tiếc. Cô chia sẻ: "Mình đã nhận được những phần thưởng quý giá hơn, đó là sự bình tĩnh trước áp lực, sự mạnh mẽ sau mỗi lần vấp ngã và cái nhìn thấu đáo hơn về bản thân".

Quỳnh Mai nhận thức được rằng thất bại là một phần của quá trình trưởng thành. Năm 2025 có thể không trải đầy hoa hồng, nhưng là năm cô biết ơn nhất, vì đã giúp cô nhận ra những thiếu sót để hoàn thiện, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Quỳnh Mai có một quan điểm sống tích cực về ý nghĩa của ngày Tết: "Với mình, còn mùng là còn Tết". Dù nhiều người xem từ mùng 5 Tết là thời điểm khép lại kỳ nghỉ để quay về guồng quay thường nhật, cô lại cho rằng việc bắt đầu lại công việc sau những ngày sum vầy, chính là cách để cân bằng cảm xúc và nạp lại năng lượng cho một năm mới nhiều kỳ vọng.

Việc thực hiện bộ ảnh áo dài vào thời điểm này không chỉ nhằm lưu giữ những khoảnh khắc Tết theo từng năm, mà còn là dịp để Quỳnh Mai nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những nỗ lực của bản thân. Từ đó, cô mở ra một khởi đầu mới cho tuổi mới, năm mới – với nhiều trải nghiệm đáng nhớ hơn và quyết tâm không ngừng hoàn thiện, phát triển chính mình.

Dưới góc nhìn của một sinh viên NEU, Quỳnh Mai nhận thấy áo dài là một “tài sản mềm” vô giá trong “nền kinh tế sáng tạo”. Nó không chỉ là thời trang, mà còn là đòn bẩy cho du lịch, dịch vụ và truyền thông thương hiệu quốc gia.

Quỳnh Mai chia sẻ: "Khi thế hệ trẻ chúng mình chủ động diện áo dài, chúng mình đang góp phần chuyển hóa các giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế bền vững, chứng minh rằng, truyền thống nếu được khai thác đúng cách sẽ luôn có sức sống mãnh liệt trong dòng chảy hội nhập".

Quỳnh Mai không chạy theo những xu hướng thời trang nhất thời. Cô tin rằng: "Nhiều người nghĩ tối giản là lược bỏ, nhưng mình nghĩ tối giản là chọn lọc những gì tinh túy nhất".

Một bộ áo dài tinh tế, không cần quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ tôn lên khí chất và bản sắc của người mặc. Gen Z ngày nay đang hướng tới giá trị bền vững và chiều sâu tâm hồn, và áo dài chính là minh chứng cho việc: không cần chạy theo xu hướng nhất thời, những gì thuộc về bản sắc sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc nhất.

Đứng giữa trái tim của Thủ đô trong tà áo dài, Quỳnh Mai muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên: "Hãy cứ dám thử, dám sai và dám trưởng thành. Năm mới, mong chúng ta không chỉ theo đuổi những con số hay thành tích, mà còn biết trân trọng những giá trị cốt lõi đã nhào nặn nên bản thân mình".

Trong năm Bính Ngọ, mục tiêu lớn nhất của Quỳnh Mai là sống trọn vẹn. Cô chia sẻ: "Mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thêm nhiều trải nghiệm quý giá ở tuổi 20, không ngừng học hỏi, phát triển bản thân và sống trọn vẹn với những điều mình lựa chọn".

(Ảnh: NVCC)