Nguyễn Thị Huế: Gian khó là hành trang trưởng thành

SVO - Từ một miền quê nghèo xứ Nghệ, sớm trải qua mất mát khi người cha qua đời, Nguyễn Thị Huế, thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Giáo dục, đã bước vào giảng đường bằng nghị lực được tôi luyện qua năm tháng. Cái Tết đầu tiên sau một năm rời quê lên Thủ đô học tập, với cô gái trẻ, không còn là những tất bật lo toan của tuổi thơ, mà là khoảng lặng để nhìn lại hành trình trưởng thành và thầm biết ơn những điều bình dị đã nâng đỡ mình đi tới hôm nay.

Lớn lên từ những thiếu thốn

Nguyễn Thị Huế sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Nghệ An, nơi những cánh đồng trải dài nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả. Tuổi thơ cô gái gắn với hình ảnh người mẹ sớm hôm tần tảo, một mình gồng gánh gia đình sau khi chồng qua đời.

Những năm tháng ấy không phải là ký ức buồn, mà là nền tảng hình thành ý chí bền bỉ nơi cô gái trẻ. Huế chia sẻ rằng, có những thời điểm nhìn mẹ gánh lúa giữa trưa nắng, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Phải học thật tốt để cuộc đời có thể thay đổi…”

Với Huế, sự mất mát không làm con người yếu đi, mà khiến người ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của những điều còn ở lại. Cô gái luôn tâm niệm: “Không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng mỗi người đều có thể lựa chọn cách mình bước tiếp.”

Chính suy nghĩ ấy đã giúp Huế giữ vững tinh thần học tập trong những năm phổ thông. Không có điều kiện học thêm nhiều như bạn bè, cô gái chọn cách tự học, kiên trì với từng mục tiêu nhỏ mỗi ngày. Và thành quả đến như một lẽ tự nhiên: danh hiệu thủ khoa đầu vào Trường Đại học Giáo dục trở thành dấu mốc đầu tiên cho hành trình mới.

Nguyễn Thị Huế hiện là sinh viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, tương lai muốn trở thành một cô giáo giúp đỡ các em nhỏ cùng hoàn cảnh.

Bước vào đời bằng sự tự lập

Khi rời quê lên Hà Nội nhập học, Huế bước vào một môi trường hoàn toàn khác. Thành phố đông đúc, nhịp sống nhanh, chi phí đắt đỏ, tất cả đều là những thử thách đối với một cô gái xuất thân từ vùng quê nghèo khó.

Nhưng thay vì lo lắng, Huế coi đó là cơ hội, cơ hội cô tự quản lý chi tiêu, tự sắp xếp thời gian học tập, đồng thời tìm kiếm những công việc làm thêm phù hợp.

Theo Huế, đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức, mà còn là trường học lớn về cuộc đời. Ở đó, mỗi sinh viên phải học cách chịu trách nhiệm cho chính mình, học cách đứng vững trước những áp lực vô hình của cuộc sống trưởng thành.

“Có những ngày rất mệt, nhưng khi nghĩ đến mẹ ở quê, tự nhiên thấy mình không có được dừng lại”, Huế chia sẻ. Đối với cô gái, động lực lớn nhất chính là mong muốn một ngày nào đó có thể giúp gia đình bớt vất vả.

Tết của sự trưởng thành

Sau một năm học tập và thích nghi với cuộc sống sinh viên, cái Tết đầu tiên khi trở thành tân sinh viên mang đến cho Huế nhiều cảm xúc đặc biệt. Không còn là cô học trò nhỏ chỉ chờ đợi quần áo mới hay tiền lì xì, cô gái bắt đầu cảm nhận Tết theo một cách sâu sắc hơn.

Đó là những buổi dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, những câu chuyện kéo dài bên mâm cơm cuối năm và cả những phút giây lặng lẽ khi nhìn mái tóc mẹ đã thêm sợi bạc.

Huế tâm sự rằng, chính khi rời xa quê hương, con người mới nhận ra giá trị của sự đoàn tụ. Tết không chỉ là một mốc thời gian, mà là dịp để mỗi người quay về với cội nguồn, nhìn lại mình sau một năm dài.

Nguyễn Thị Huế chia sẻ một suy nghĩ giản dị nhưng giàu ý nghĩa về Tết.

Hành trình dài phía trước

Nhìn về tương lai, Huế không đặt ra những mục tiêu quá xa vời. Điều cô gái mong muốn trước hết là học tốt, tích lũy kiến thức vững vàng để sau này trở thành một người giáo viên có ích.

Cô gái tin rằng mỗi người trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều có thể tạo nên giá trị nếu biết kiên trì với con đường mình chọn. Nghịch cảnh có thể làm con người chậm lại, nhưng không thể ngăn họ tiến lên. Và đôi khi, chính những bước đi chậm rãi, bền bỉ lại đưa con người đi xa nhất.